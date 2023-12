Inazuma Eleven: Victory Road, annunciata la versione PC Steam da Level-5

Confermando le indiscrezioni spuntate in rete durante il weekend, Level-5 ha annunciato che Inazuma Eleven: Victory Road arriverà anche su PC via Steam nel 2024, assieme alle altre versioni già confermate, ovvero PS5, PS4, Nintendo Switch, iOS e Android.

Su Nintendo Switch è in arrivo una beta per singleplayer e multiplayer

La gradita novità per i giocatori PC, segue le ultime notizie arrivate durante il Level-5 Vision II che si è svolto la scorsa settimana. Per l'occasione lo studio giapponese ha presentato un nuovo corposo gameplay trailer, che tra animazioni degne di un anime e fantasiose tecniche di tiro, illustra alcune delle meccaniche di gioco.

Non solo, è stata annunciata anche una beta in esclusiva per Nintendo Switch, che inizierà a marzo. I test permetteranno ai giocatori non solo di provare i match online e la co-op, ma anche le partite in singleplayer e una porzione della modalità Storia. Sicuramente un'ottima occasione per provare con mano Inazuma Eleven: Victory Road prima del debutto nei negozi di Inazuma Eleven: Victory Road, previsto durante il corso del 2024.