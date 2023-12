Super Mario RPG e The Talos Principle 2 sono i giochi più apprezzati a novembre

Tirando le somme su un mese storicamente movimentato come novembre, viene fuori che quest'anno non si è trattato propriamente di un periodo molto ricco di uscite enormi, ma ci sono stati dei titoli di grande spessore anche in questo caso. La varietà di esperienze e generi proposta in questo caso ha favorito l'emergere di due preferenze diverse da parte di redazione e lettori di Multiplayer.it, che hanno puntato gli occhi su giochi differenti, ma ugualmente interessanti. In base ai sondaggi paralleli, Super Mario RPG e The Talos Principle 2 sono i giochi più apprezzati nel mese di novembre 2023, una cosa che dimostra chiaramente la variopinta offerta che ha caratterizzato il periodo appena conclusosi. Tra Black Friday, Natale in arrivo e saldi vari, a novembre ci siamo concentrati forse più sul recupero di titoli usciti in precedenza che non sui nuovi lanci e i debutti sul mercato, ma questi ultimi non sono certo mancati. A dire il vero l'offerta è stata ampia e ha riguardato molti generi diversi e tipologie di produzione variegate: siamo andati dai grandi blockbuster come Call of Duty: Modern Warfare III a indie geniali come Thirsty Suitors e The Talos Principle 2, seguiti e spin-off di serie celebri come Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Persona 5 Tactica, tanto per fare alcuni esempi. Tra tutti questi, le scelte di redazione e lettori si sono comunque concentrate soprattutto su una quantità ristretta di giochi, vediamo dunque com'è andata.

La scelta della redazione The Talos Principle 2 ci riporta in un affascinante ed enigmatico mondo Il voto della redazione di Multiplayer.it è andato decisamente nella direzione di The Talos Principle 2, dichiarato gioco del mese di novembre nel sondaggio interno senza particolari dubbi. Il nuovo puzzle in prima persona da parte di Croteam e Devolver Digital non è solo una conferma dell'ottimo livello qualitativo già raggiunto dal primo capitolo, ma ne rappresenta anche un'evoluzione positiva in ogni senso. Il risultato è un'avventura ancora più profonda e strutturata, con enigmi che funzionano alla perfezione nello stimolare la mente dei giocatori in perfetta armonia con il sostrato narrativo e il fascino scaturito dalla strana ambientazione da esplorare. Tra questioni metafisiche, temi filosofici e rompicapo geniali, The Talos Principle 2 ha occupato la mente di tutti coloro che ci hanno avuto a che fare in redazione. In seconda posizione è arrivato una delle maggiori sorprese di questo autunno videoludico, ovvero RoboCop: Rogue City. In pochi avrebbero scommesso su questa sorta di gioco su licenza d'altri tempi, in tutti i sensi: riprendere ora un marchio storico di questo tipo, con una produzione dai contorni non del tutto chiari fino a un po' di tempo fa poteva sembrare un'operazione rischiosa. La ricostruzione di ambienti e situazioni in RoboCop: Rogue City è notevole Invece ne è venuto fuori davvero un ottimo sparatutto in prima persona, che riesce a riprendere in maniera convincente le atmosfere della serie cinematografica e a funzionare bene anche come gioco nel complesso. Al terzo posto, infine, troviamo Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, altro capitolo di una serie che ha ormai la sua solida base di estimatori anche dalle parti della redazione, dunque non stupisce più di tanto la sua presenza sul podio anche in questo caso.