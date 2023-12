Fortnite Capitolo 5: svelata la prima skin LEGO gratis, come sbloccare l'Esploratrice Emilie

Fortnite Capitolo 5 ha dato il via a un nuovo corso per Fortnite, ancora più strutturato attraverso collaborazioni e modalità che diventano veri e propri giochi dentro al gioco Epic Games e tra le maggiori c'è il crossover con il mondo LEGO , dal quale proviene la prima skin gratis legata a questa collaborazione, che riguarda l'Esploratrice Emilie: vediamo come sbloccare questo personaggio.

Basta collegare gli account LEGO ed Epic Games

L'Esploratrice Emilie in versione standard e LEGO

Per sbloccare il personaggio, così come gli altri a tema LEGO, è necessario avere un account LEGO, registrabile attraverso il sito ufficiale della compagnia a questo indirizzo. Nel caso non si abbia già un account, basta semplicemente seguire le istruzioni e compilare il form per crearne uno, totalmente gratuito.

Una volta registrato l'account, potete effettuare il login sul sito LEGO ed effettuare il collegamento all'account di Epic Games accedendo alla sezione "Dettagli personali e indirizzo" sul portale LEGO, cliccando su "Collegamenti". Qui, tra le varie opzioni possibili, è presente anche l'account Epic Games Store, selezionando il quale viene effettuando il collegamento tra i due account.

A questo punto sarà sufficiente collegarsi a Fortnite il 7 dicembre 2023 per ricevere il costume di Emilie L'Esploratrice con variante a tema LEGO direttamente all'interno dell'armadietto personale.

Il personaggio fa parte dell'iniziativa che dovrebbe comprendere oltre 1.200 skin con variante LEGO gratis con molte altre sono in arrivo, in base a quanto riferito da Epic Games con l'avvio di Fortnite: Capitolo 5, il quale comprende anche tre nuovi giochi con LEGO Fortnite, Rocket Racing e Fortnite Festival.