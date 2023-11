Inazuma Eleven: Victory Road, annunciata la beta e presentato un gameplay trailer

In occasione del Level-5 Vision 2023 II, lo studio giapponese ha presentato un gameplay trailer e annunciato una beta per Inazuma Eleven: Victory Road , l'atteso nuovo capitolo della serie che mescola calcio e GDR atteso durante il 2024 su Nintendo Switch, PS5, PS4 e dispositivi mobile iOS e Android.

I contenuti della beta di Inazuma Eleven: Victory Road

Durante i test i giocatori potranno dunque accedere ai match online PvP e co-op, nonché alle partite single-player e a una porzione della modalità storia, che verrà sbloccata gradualmente nel tempo. Insomma, si tratta di un'ottima occasione per farsi un'idea del gioco prima del suo debutto nei negozi, che ricordiamo è in programma durante il corso del 2024.

Al momento non è stata annunciata una data di inizio precisa per l'inizio della beta di Inazuma Eleven: Victory Road e se in futuro sono previsti dei test anche per le altre piattaforme. Per maggiori dettagli non ci resta che attendere. Nel frattempo vi suggeriamo di leggere le nostre impressioni su Inazuma Eleven: Victory Road.