Xbox Game Pass: già 40 i giochi annunciati per il 2024

Gli abbonati a Xbox Game Pass non avranno pause nel 2024 , visto che ci sono già quaranta giochi annunciati per il servizio. I futuri arrivi confermati sono stati raccolti da un'immagine realizzata dall'utete baiisun, che già di suo è davvero impressionante.

Tanti arrivi

I 40 giochi confermati per il Game Pass nel 2024

Guardando l'immagine possiamo notare la buona presenza di titoli esclusivi di Xbox come Avowed di Obsidian Interactive, Microsoft Flight Simulator 2024 di Asobo, Senua's Saga: Hellblade 2 di Ninja Theory, Ara: History Untold di Oxide e altri ancora come Ark 2 e S.T.A.L.K.E.R. 2.

Insomma, l'anno venturo si presenta come già particolarmente ricco e, considerando che non è nemmeno iniziato, c'è da aspettarsi molto altro dal mondo Xbox, tra giochi degli Xbox Game Studios di cui si vocifera la possibile uscita e sorprese non ancora annunciate.

Comunque sia, aspettiamo gli annunci ufficiali per saperne di più sul futuro di Xbox Game Pass.