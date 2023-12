Atomic Heart è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono una promozione per una copia PS5 di Atomic Heart . Il gioco si trova ora a un -19% rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon per Atomic Heart è 36.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Atomic Heart, che gioco è

Atomic Heart è uno sparatutto in prima persona nel quale possiamo usare bocce da fuoco e poteri sovrannaturali sulla falsariga di Bioshock, ambientato in un'ampia da esplorare in cerca di missioni secondarie e potenziamenti. Può vantare una direzione artistica convincente e un comparto grafico di tutto rispetto, ma la trama non è sempre convincente e ha un level design non perfetto. È un buono apprezzato da molti con un buon gunplay: è probabilmente ottimo da acquistare in sconto.