Banjo-Kazooie: un nuovo gioco su Xbox è in sviluppo, secondo un noto insider

Stando alle fonti di NateDrake, conosciuto anche come Nate the Hate, Microsoft avrebbe in cantiere un nuovo gioco della serie Banjo-Kazooie, che tuttavia potrebbe essere ancora lontano dalla pubblicazione nei negozi.

In passato erano circolate voci di corridoio relative allo sviluppo di un nuovo gioco del franchise di Rare. Sui forum di ReseteEra l'insider ha confermato tali indiscrezioni e ha aggiunto che il progetto in questione è ancora attivo, con Microsoft che ha dato il via libera ai lavori a inizio del 2022. Questo significa che il presunto nuovo Banjo-Kazooie forse è ancora in una fase ancora acerba dello sviluppo e di conseguenza potrebbero essere necessari anni prima di poterlo giocare.

"È ancora un progetto attivo, ma non ha ricevuto il via libera fino all'inizio dello scorso anno", ha detto NateDrake. "C'è molto da fare e lo sviluppo potrebbe cambiare molto (idee abbandonate, reboot interni e così via)".