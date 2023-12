Epic Games Store: il gioco del 29 dicembre 2023 è stato svelato ufficialmente

Come sempre, avete la possibilità di aggiungere il gioco alla vostra libreria dell'Epic Games Store entro le 17:00 di domani . Una volta reclamato, il gioco sarà vostro per sempre, senza alcun tipo di limite o costo aggiuntivo. Vi basta aprire il launcher ufficiale e raggiungere la sezione dei giochi gratuiti.

Snakebird Complete, che gioco è?

Snakebird Complete è una raccolta che include Snakebird e Snakebird Primer. Parliamo di giochi puzzle 2D nei quali guidiamo una chimera uccello-serpente che è in grado di muoversi in varie direzioni piegando il corpo per raggiungere uno o più frutti posizionati in un punto scomodo del livello.

Viene presentato come un puzzle game impegnativo, sebbene lo stile grafico faccia pensare a un gioco leggero per i più giovani. Le recensioni degli utenti su Steam sono molto positive, con un 94% di votazioni positive per Snakebird e un 91% di recensioni positive per Snakebird Primer. Quest'ultimo dovrebbe inoltre contenere livelli più semplici rispetto a Snakebird.

Si vocifera inoltre che uno dei prossimi giochi dell'Epic Games Store sarà Marvel's Guardians of the Galaxy.