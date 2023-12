Epic Games Store, Marvel's Guardians of the Galaxy è il gioco gratis di fine anno?

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà il gioco gratis disponibile su Epic Games Store il 31 dicembre: lo sostiene il noto leaker billbil-kun, spiegando che c'è circa il 60% di probabilità che questa previsione si avveri.

Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi, Marvel's Guardians of the Galaxy è lo spettacolare action adventure sviluppato da Eidos Montreal e basato sull'omonima serie a fumetti, da cui a sua volta è stata tratta la trilogia cinematografica diretta da James Gunn.

Si tratterebbe dunque di un gran bel modo per chiudere il 2023 di Epic Games Store, ma come detto al momento stiamo parlando di una semplice previsione e non di un vero e proprio leak: scopriremo fra qualche giorno se la stima di billbil-kun si concretizzerà anche stavolta oppure no.