Fortnite Festival, Harmonix vuole permetterci di creare giochi musicali

Epic Games ha ampliato la piattaforma Fortnite con nuove modalità/esperienze, ovvero LEGO Fortnite, Fortnite Rocket Racing e Fortnite Festival, realizzato da Harmonix. Parlando proprio di quest'ultimo, Alex Rigopolous di Harmonix è stato intervistato da Game Informer e ha svelato che la compagnia ha alcune idee per il futuro.

"Vogliamo continuare ad approfondire il set di strumenti per consentire ai creatori di tutto il mondo di batterci al nostro stesso gioco. Lasciamo che la comunità di terze parti crei un gioco musicale ancora migliore, perché stiamo dando loro il set di strumenti per farlo. [...] Sì, [vogliamo che la gente crei i propri giochi musicali in Fortnite]! O uno sparatutto musicale. O un gioco di parkour musicale. O un gioco di combattimento musicale. O un gioco di puzzle musicale. Ci sono così tante possibilità che non potremmo nemmeno immaginare, alcuni creatori avranno un'idea fantastica e avranno a disposizione gli strumenti per realizzarla".