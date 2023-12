Fortnite Festival: Harmonix non produrrà nuovi strumenti-controller

Fortnite Festival è una delle recenti "esperienze" del gioco di Epic Games, precisamente a tema musicale. Non sarebbe quindi male poter usare dei controller-strumenti per giocare e, in una intervista con Game Informer, Alex Rigopolous - cofondatore e Direttore Creativo di Harmonix, ovvero il team al lavoro su Fortnite Festival - ha riconfermato che il supporto per i controller-strumenti è in arrivo. Al tempo stesso, però, non ci dobbiamo aspettare che la compagnia ne produca di nuovi.

"Non abbiamo in programma di produrne di nuovi. Ma non mi sorprenderà se alcune delle aziende che producono periferiche, quando vedranno l'ondata di successo di questo gioco, per la prima volta in un decennio, avranno un motivo per iniziare a produrre periferiche per strumenti", ha detto Rigopolous.

Al momento non sono stati annunciati nuovi controller-strumenti per Fortnite Festival, ma sembra che PDP stia lavorando a qualcosa.