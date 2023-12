Like a Dragon Infinite Wealth: immagini e dettagli del Sujimon, il mini-gioco in stile Pokémon

Sega e RGG Studio hanno pubblicato una galleria di immagini e condiviso molti dettagli su Sujimon, l'attività in stile Pokémon di Like a Dragon: Infinite Wealth, dove anziché collezionare mostriciattoli, dovrete ingaggiare tipi loschi, tosti e possibilmente anche strambi, per poi farli combattere contro altri allenatori tra le strade di Honolulu.

Stando ai dettagli, in giro per la città sarà possibile imbattersi in persone pericolose note come "Sujimon". Il nostro obiettivo sarà quello di farci amici e allenare vari Sujimon per creare il "team definitivo" e vincere gli scontri 3v3 contro gli altri allenatori. Saranno presenti anche dei raid a tema, in cui se usciremo vittoriosi potremo aggiungere alla nostra squadra dei Sujimon rari e potenti. Dalle immagini condivise da Sega, pare che ci saranno oltre 133 Sujimon nel gioco, quindi ci sarà sicuramente da faticare per ingaggiarli tutti.

Ciò tra l'altro ci permetterà di sbloccare la nuova professione "Sujimancer", grazie alla quale potremo usare i nostri Sujimon anche negli scontri normali di Like a Dragon: Infinite Wealth, insomma un ottimo modo per unire l'utile al dilettevole. Inoltre, i Sujimon che vi farete amici aiuteranno il protagonista a ricostruire la Dondoko Island, un resort che potremo gestire in un'altra attività extra che per certi versi ricorda Animal Crossing.