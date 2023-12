I 30 giochi più scaricati su Nintendo Switch eShop nel 2023 in Giappone: quanti ne avete giocati?

Come già sapevamo, Suika Game - noto anche come Watermelon Game - è diventato virale e ha ottenuto un enorme successo. Si tratta di una sorta di mix tra Tetris e Puzzle Bobble nel quale dobbiamo far cadere dall'alto una serie di frutti che, toccando un proprio simile, si fondono per creare un frutto di dimensioni maggiori fino a raggiungere il limite e sparire.

Nintendo ha svelato quali sono i 30 giochi più scaricati tramite Nintendo Switch eShop nel corso del 2023 in Giappone. Non si tratta quindi di una classifica mondiale, ma ci permette di avere un'idea dei gusti dei giapponesi.

Le esclusive Nintendo dominano

Pikmin 4 ha ottenuto ottimi risultati

Il grosso della classifica è però dominato senza troppo sorpresa da giochi esclusivi di Nintendo Switch (Suika Game è anche mobile). In cima alla lista tra le esclusive troviamo Tears of the Kingdom, seguito forse un po' a sorpresa da Pikmin 4 che batte Super Mario Bros. Wonder. Sulla base delle vendite fisiche sappiamo che il gioco di Mario ha rapidamente battuto Pikmin 4 (1.327.663 contro 1.040.438, sulla base delle ultime classifiche), ma pare che in digitale quest'ultimo abbia avuto la meglio.

Il resto della classifica include tanti nomi noti a livello mondiale, dimostrando che i giapponesi non hanno poi gusti particolarmente diversi rispetto a quelli del resto del mondo.