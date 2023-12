Grasshopper Manufacture conferma il nuovo gioco e Shadows of the Damned remastered

Come parte dell'intervista di fine anno con la testata giapponese 4Gamer.net, Goichi "Suda51" Suda ha riconfermato che la sua compagnia videoludica - Grasshopper Manufacture - è attualmente al lavoro su un nuovo gioco e che la versione remaster Shadows of the Damned è in arrivo.

Precisamnete Suda51 ha affermato: "Il 2024 sarà un anno vivace per Grasshopper Manufacture. Verrà pubblicata una remaster di Shadows of the Damned. E siamo instancabilmente al lavoro su un nuovo titolo!".

All'inizio del 2023, Suda51 ha rivelato che era in fase di sviluppo una remaster di Shadows of the Damned. Poco tempo dopo, Suda51 aveva anche fatto intendere che "probabilmente" sarebbe stata giocabile anche su dispositivi portatili.