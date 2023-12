Fortnite Rocket Racing taglia i prezzi delle microtransazioni definitivamente

Fortnite ha visto un'impennata di accessi negli ultimi giorni grazie all'arrivo di nuove modalità indipendenti dalla Battaglia Reale. Parliamo di LEGO Fortnite, Rocket Racing e Festival. Sebbene un successo, questi giochi hanno subito varie critiche da parte degli appassionati, principalmente legati al fatto che le microtransazioni costano moltissimo, con decine di euro reali per una singola automobile in Rocket Racing . Ora, Epic Games svela di aver ascoltato le critiche e di aver abbassato i prezzi .

Fortnite Rocket Racing, quanto costano veramente le auto?

Fortnite Festival sarà il prossimo a riceve un taglio di prezzi?

Per chi non ha confidenza coi valori dei V-Buck, facciamo un rapido calcolo per capire quanto in meno costano effettivamente queste microtransazioni di Fortnite Rocket Racing.

Il modo più economico per acquistare con soldi reali 4.000 V-Buck è acquistare un pacchetto da 5.000 V-Buck 36.99€. Vi è un resto di 1.000 V-Buck, ma in ogni caso la spesa era questa. Ammettendo che i 1.000 V-Buck vengano investiti in altro, si può affermare che l'automobile Diesel costasse 29.59€.

Ora, per ottenere 2.500 V-Buck conviene acquistare il pacchetto da 2.800 V-Buck per 22.99€. Si ottiene un resto di 300 V-Buck (col quale non si può fare molto). In pratica, si risparmiano circa 7€, se ci basiamo su questi conteggi.

Per le auto da 1.500 V-Buck è necessario comprare pacchetti da 1.000 V-Buck a 8.99€ l'uno. Ovvero spendere circa 19€ con un resto di 500 V-Buck per la singola auto.

In ogni caso, parliamo di cifre con le quali è possibile comprare interi giochi indie.