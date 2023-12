Steam non funzionerà più con Windows 7 e Windows 8 tra pochi giorni

L' annuncio era stato già dato lo scorso marzo , dando come spiegazione principale del mancato supporto futuro alcune caratteristiche legate a Google Chrome . In sostanza, la mancanza di supporto del browser internet su tali versioni di Windows impedisce, di conseguenza, anche l'utilizzo di Steam e ha portato alla decisione di Valve.

Come era stato annunciato già vari mesi fa, a partire dall' 1 gennaio 2024 terminerà il supporto per Windows 7 e Windows 8 da parte di Steam , con la piattaforma di Valve che dunque non funzionerà più con tali sistemi operativi dal prossimo anno.

Steam continuerà probabilmente a funzionare ancora per un po'

Windows 7, il logo classico

Questo non sarà un passaggio diretto e repentino: come riferito da Valve, sia il client che i giochi continueranno probabilmente a funzionare ancora per un po', ma dal primo gennaio si interrompe ufficialmente il supporto anche per quanto riguarda aggiornamenti di vario tipo e di sicurezza, cosa che di fatto comporta un progressivo spostamento forzato verso i sistemi operativi più recenti.

Considerando che, in base ai recenti sondaggi, gli utenti di Steam che utilizzano ancora Windows 7 e Windows 8 sono meno dell'1%, la questione non dovrebbe colpire proprio una grande quantità di giocatori, ma è comunque importante tenerlo presente.