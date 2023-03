Steam non supporterà più Windows 7 e Windows 8 dal prossimo anno, per colpa di Google Chrome

Dal 1° gennaio 2024 Steam cesserà il supporto ufficiale per i sistemi operativi Windows 7 e Windows 8, versione 8.1 compresa. La colpa pare che sia di Google Chrome.

È stata Valve stessa a spiegare che: "Le nuove caratteristiche di Steam si poggiano su una versione incorporata di Google Chrome, che non funziona sulle vecchie versioni di Windows. Inoltre, le versioni future di Steam richiederanno delle caratteristiche di Windows e degli aggiornamenti di sicurezza presenti soltanto in Windows 10 o superiore."

Quindi, dopo il 1° gennaio 2024, il client di Steam non funzionerà più sui sistemi operativi indicati. "Per poter continuare a usare Steam e qualsiai gioco o prodotto acquistato su Steam, gli utenti dovranno aggiornarsi a una versione più recente di Windows."

C'è da dire che non sono ormai moltissimi gli utenti a usare Windows 7 e Windows 8 su Steam. Stando al sondaggio hardware di febbraio 2023, solo lo 0,09% degli utenti usa Windows 7 32-bit, lo 0,34% usa Windows 8.1, mentre l'1,43% usa Windows 7 64-bit. In totale parliamo dell'1,86% del totale. Sono comunque molte persone, contando che Steam vanta decine di milioni di utenti registrati, ma evidentemente in qualche modo l'aggiornamento tecnologico è diventato inevitabile.