Resident Evil 4: ecco le prime, inevitabili, nude mod

Quando esce un nuovo gioco di successo è inevitabile che prima o poi arrivino anche le nude mod. Quindi nessuno sarà sorpreso di sapere che sono uscite le prime per Resident Evil 4. Parliamo del remake di fresca pubblicazione, che tanto successo sta riscuotendo su tutte le piattaforme.

Del resto, se qualcuno ha fatto nude mod per Elden Ring, perché non per questo che ha dei modelli 3D decisamente più atletici e definiti?

Attualmente le nude mod per Resident Evil 4 Remake sono soltanto due, ma riguardano due personaggi molto importanti. Bando alle ciance e vediamo quali sono.

Naked Luis Serra Flaccid di TrieuPham fa esattamente quello che promette nel titolo: spoglia completamente Luis Serra, dotandolo di un organo riproduttivo flaccido. Per installare la mod avete bisogno del tool FluffyQuack 500. Vediamo un'immagine della mod in azione:

Un'immagine della mod Naked Luis Serra Flaccid

Sempre dello stesso genere, ma più sexy, è la mod Leon in Thong, che dota il nostro eroe di un tanga nero messo bene in vista. Si tratta di una corazza non proprio protettiva e magari poco adeguata alla sfida, ma piena di stile, in particolare quando Leon impugna il fucile a pompa. Anche in questo caso avete bisogno di FluffyQuack 500 per l'installazione. Vediamo un'immagine anche di questa mod:

Un'immagine della mod Leon in Thong

Stranamente non ci sono ancora nude mod femminili di Resident Evil 4 Remake, almeno non su Nexus Mods.