Final Fantasy 7 Rebirth: Square Enix vuole dare importanza alla strategia, non solo all'azione

In un'intervista pubblicata sulla rivista Game Informer, il direttore creativo di Final Fantasy 7 Rebirth, Tetsuya Nomura, e il direttore delle battaglie, Teruki Endo, hanno parlato dell'equilibrio unico che hanno dovuto raggiungere nello sviluppo del combattimento e di come l'elemento strategico sia una parte fondamentale della storia del franchise.

"Ho un'idea di come le battaglie di Final Fantasy dovrebbero essere percepite", ha detto il Director nell'intervista a Game Informer. "Vogliamo mantenere intatto questo elemento di strategia, in cui il giocatore tiene conto delle debolezze elementali dei nemici durante la battaglia, mentre usa queste mosse d'azione e si impegna. Questa è sempre stata la mia convinzione principale sul modo in cui avremmo dovuto affrontare le battaglie di Final Fantasy. [...] Ho pensato che questo aspetto fosse davvero vitale per questo gioco; non volevo che fosse un gioco in cui l'azione fosse una pura questione di riflessi; volevamo combinare tutti questi elementi".