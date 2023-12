GTA 5 su Nintendo Switch: tracce del port emergono dal codice sorgente trafugato

Non è ovviamente detto che questo possa significare qualcosa di più concreto: un port sulla console Nintendo è ancora possibile ma, con la console ormai verso la fase finale del suo ciclo vitale e soprattutto l'annuncio di GTA 6 già avvenuto, sembra improbabile un'operazione del genere.

Come riferito da un post su X da parte dell'utente Budzcario, che ha effettuato un datamining piuttosto accurato del codice, alcune tracce di Nintendo Switch risultano visibili tra le linee, cosa che fa pensare al fatto che la piattaforma Nintendo sia stata presa quantomeno in considerazione.

Emergono ulteriori scoperte interessanti a partire dal codice sorgente di GTA 5 che è stato trafugato tempo addietro e trapelato online, come alcune tracce della versione Nintendo Switch del gioco, ormai improbabile ma che sembra quantomeno essere stata presa in considerazione da Rockstar Games.

Un port preso in considerazione

GTA 5, un'immagine del gioco

In ogni caso, è probabile che un port sia stato studiato da Rockstar Games a un certo punto della sua attività. Quanto emerso dal codice è un semplice riferimento vago e non indica una lavorazione complessa, dunque è probabile che la conversione non sia entrata effettivamente a regime, ma è interessante notare questo risvolto.

D'altra parte, considerando che si tratta di un gioco uscito originariamente su PS3 e Xbox 360 e poi spostato su addirittura altre due generazioni di console successive, non dovrebbe esserci stato un vero impedimento tecnico alla sua realizzazione su Nintendo Switch, se non qualche decisione strategica da parte della compagnia.

A questo punto resta da vedere se GTA 6 possa arrivare sull'eventuale Nintendo Switch 2 o come si chiamerà la nuova console Nintendo, cosa per nulla scontata.