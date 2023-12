Super Mario Odyssey può aiutare ad alleviare la depressione, per uno studio

Secondo un nuovo studio, Super Mario Odyssey per Nintendo Switch è un ottimo gioco per alleviare la depressione. Ovviamente non si parlare di "curare", ma il titolo Nintendo pare essere ottimo per la vostra salute mentale.

Secondo un rapporto di Frontiers in Psychiatry, è stato condotto un test per monitorare l'impatto dei videogiochi 3D su individui affetti da depressione. In totale, 46 partecipanti hanno preso parte a questo studio per un periodo di sei settimane e sono stati divisi in tre gruppi. Uno di questi gruppi ha giocato a Super Mario Odyssey, un altro ha utilizzato un programma chiamato CogPack e il terzo ha ricevuto un trattamento standard per i sintomi della depressione. Al termine del test, è emerso che il gruppo che ha giocato a Super Mario Odyssey è riuscito a contrastare la depressione in modo più efficace.

Come indica la conclusione dello studio, Super Mario Odyssey da solo non è sufficiente ad aiutare completamente a eliminare gli effetti della depressione, ovviamente. Tuttavia se combinati con altri metodi, inclusa la terapia, sembra che i videogiochi possano aiutare molto su questo fronte.