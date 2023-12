Super Mario Bros. Il Film: Nintendo ha pubblicato la guida strategica gratuita della pellicola

Per quanto strano possa sembrare, Nintendo ha pubblicato una "guida strategica" di Super Mario Bros. Il Film completamente gratuita. Al momento è disponibile solo in lingua giapponese, ma considerando il successo internazionale della pellicola non è escluso che nei prossimi giorni non venga tradotta anche in altre lingue.

Chiaramente ben differente da quelle dedicate ai videogiochi, questa guida si pone l'obiettivo di far scoprire al lettore tutti i segreti e gli easter egg presenti in Super Mario Bros. Il Film. Volendo potrete dargli un'occhiata a questo indirizzo, dopo aver effettuato il log-in con il vostro account Nintendo. In ogni caso, dato che probabilmente molti di voi non masticano il giapponese, ecco il nostro speciale con 20 easter egg fantastici di Super Mario Bros. Il Film che forse non avete notato.

"Questa guida strategica introduce brevemente alcuni di questi segreti nascosti e i prodotti da cui derivano. Potreste apprezzare ancora di più guardandolo con questo libro in mano. Vi invitiamo a dare un'occhiata", recita la descrizione.