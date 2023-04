Super Mario Bros. Il Film: 20 easter egg fantastici

Primo avvertimento: diamo per scontato che abbiate visto Super Mario Bros. Il Film (qui trovate la nostra recensione). In questo articolo tratteremo gli Easter egg più interessanti che abbiamo notato, per cui sarà pieno di anticipazioni e spoiler: proseguite a vostro rischio e pericolo. Super Mario Bros. Il Film: gli incassi del debutto sono da record Segnaliamo innanzitutto un fatto curioso, e cioè che, esclusi quelli interni alla saga di Super Mario, tutti gli Easter egg coinvolgono prodotti nostalgici e/o brand secondari: questo significa che Nintendo, e in particolare Miyamoto (produttore del film insieme a Chris Meledandri di Illumination Entertainment), non ha voluto "bruciare" citazioni importanti, nell'ottica futura di sviluppare - immaginiamo - film a tema. Non ci sono stati, ad esempio, riferimenti a The Legend of Zelda o Metroid. Secondo: non è minimamente chiaro quando sia ambientato il film. Certe cose sembrano uscite direttamente dagli anni '80, come i cabinati o la stanza di Mario, ma in altri momenti ci sono attrezzature e arredamenti palesemente contemporanei: sia simil-smartphone che televisori piatti, per fare un esempio. Bene, ecco i venti Easter Egg che abbiamo selezionato, consapevoli che il film ne era letteralmente ricolmo, quindi senza l'ambizione di segnalarli tutti.

Foreman Spike / Wrecking Crew Super Mario Bros. Il Film: Foreman Spike in una vecchia illustrazione Avete presente il personaggio da cui Mario e Luigi vengono bullizzati a inizio film? Il loro ex datore di lavoro che li sbeffeggia per aver tentato il successo professionale in autonomia? Be', proviene dal gioco Wrecking Crew, pubblicato nel 1984, tra Donkey Kong e Super Mario Bros. Il protagonista è l'eroe baffuto, ma è stato sviluppato da R&D1, prodotto da Gunpei Yokoi e diretto da Satoru Okada, regista di vari successi (sia hardware che software). Insomma, all'epoca non era Miyamoto l'unico a poter "toccare", e a decidere chi potesse toccare, Super Mario: basti pensare che in questo gioco l'idraulico non è in grado di saltare. L'obbiettivo è quello di distruggere gli stage attraverso un martello, stando attenti all'ordine con cui si spaccano le cose: inutile dire che Spike, in Wrecking Crew, tenta di ostacolare Mario.

Punch-Out Pizzeria Super Mario Bros. Il Film: la pizzeria Punch-Out Nel film è presente una pizzeria chiamata Punch-Out, come la celebre saga ideata da Genyo Takeda, una delle principali menti dietro gli hardware Nintendo. La serie ha debuttato come arcade, per apparire poi su NES, SNES e Wii. In attesa di un suo eventuale ritorno, segnaliamo che uno dei personaggi iniziali si chiamava "Pizza Pasta": magari ha ispirato la tipologia di locale. All'interno di quest'ultimo c'è anche un arcade chiamato Jumpman, nel nostro mondo Donkey Kong: una delle idiosincrasie temporali (e dimensionali) tra Super Mario Bros. Il Film e il nostro mondo. Alcuni pugili della saga sono presenti come poster/ritratti nel locale.

DK Rap Super Mario Bros. Il Film: è presente il DK Rap, ma Kirkphope non è nei crediti Avete presente il pezzo intonato in coro dai gorilla all'inizio di Donkey Kong 64, datato 1999? Non si sa se maggiormente adorata o derisa, probabilmente un mix delle cose, negli anni è diventata una canzone culto del brand. In Super Mario Bros. Il Film è ben riconoscibile: purtroppo ci sono state delle polemiche a riguardo, perché l'autore del pezzo (Grant Kirkhope), nonché compositore della colonna sonora di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, non è stato citato direttamente nei crediti.

I Kong Super Mario Bros. Il Film: Donkey è solo uno dei Kong presenti Donkey Kong è uno dei principali co-protagonisti del film, in un rapporto di amore/odio, stima/invidia (non potrebbe essere altrimenti) con Mario. Nintendo non ha letteralmente fuso i due universi, lasciando intendere che siano separati ma comunicanti (a differenza di Hyrule o Coloropoli): già si vocifera di un futuro spin-off del film dedicato al gorilla, nell'ottica di un rilancio generale del brand. Il design di Donkey Kong è più simile a quello originale, scaturito dalla mente di Miyamoto, che a quello Rare. Totalmente Rare invece sono tutti gli altri Kong inquadrati: Cranky Kong, padre di Donkey (nonché protagonista dell'originale arcade, così si dice), Diddy Kong (coi bonghi di Donkey Konga), Dixie Kong, bionda scimmietta che accompagnava proprio Diddy in Donkey Kong Country 2: Diddy Kong's Quest, e Chunky Kong, proveniente dal già citato Donkey Kong 64.

Charles Martinet e la famiglia di Mario Super Mario Bros. Il Film: Charles Martinet doppia il papà di Mario Nel film sono presenti i genitori di Mario e Luigi, solamente accennati in passato, ed esclusivamente - se ricordiamo bene - al termine di Yoshi's Island. Oltre all'accento, la famiglia presenta altri tratti stereotipati degli italoamericani: pasta in tavola (coi funghi!) e tutti a casa coi genitori. Il padre di Mario ha dei baffoni identici a quelli di Talon, il fattore di The Legend of Zelda: Ocarina of Time padre di Malon, nonché responsabile del Lon Lon Ranch, che era nato proprio come citazione di Mario (un cortocircuito, insomma). Soprattutto, questo personaggio è doppiato da Charles Martinet, voce storica - nei videogiochi - dell'idraulico. Mamma mia!

La camera di Mario (Kid Icarus e Star Fox) Super Mario Bros. Il Film: Mario ha un NES, con cui gioca a Kid Icarus In una scena in cui le sue ambizioni lavorative vengono svilite dalla famiglia, e in cui desidera restare solo, Mario si chiude in camera. Qui si mette a giocare con un NES, e in particolare a Kid Icarus: come Wrecking Crew si tratta di un gioco sviluppato da R&D1, prodotto da Gunpei Yokoi e diretto da Satoru Okada. È come se Miyamoto, raggiunto un palco così importante (che abbraccia anche molti non giocatori), abbia voluto omaggiare le creazioni Nintendo che, ai tempi, non lo avevano direttamente coinvolto, e che hanno avuto meno successo. Nella stanza tuttavia è presente un modellino che rimanda a un'altra creazione di Miyamoto stesso: un Airwing di Star Fox, e un poster con il Blue Falcon (il veicolo simbolo di F-Zero), entrambi titoli risalenti all'era SNES. Vi avevamo anticipato che la collocazione temporale del film è alquanto incerta.

Il livello 1-1 di Mario Super Mario Bros. Il Film: vi ricorda qualcosa? Era impossibile immaginare che non venisse mostrato Mario nell'incarnazione che lo ha fatto conoscere al mondo intero, quella composta dai - bellissimi - pixel spartani di Super Mario Bros. All'inizio del film infatti appare in questa maniera. Lo stage 1-1, uno dei livelli più iconici - e meglio disegnati - dell'intera storia dei videogiochi, viene omaggiato da una delle prime scene del film: l'inquadratura di sposta lateralmente, e alcuni elementi urbani di Brooklyn citano proprio la composizione del livello.

Un appartamento contemporaneo (Pikmin e Super Mario Galaxy) Super Mario Bros. Il Film: notate niente sulla destra, sopra il tavolino? Avete presente l'appartamento moderno in cui Mario e Luigi svolgono - in modo disastroso - il loro primo lavoro da liberi professionisti? Ecco, nella stessa abitazione si può notare una statua raffigurante un Pikmin, nonché un libro con un pianeta in copertina, con scritto Galaxy, un chiaro omaggio a Super Mario Galaxy, capolavoro del 2007.

Negozi a Brooklyn (Disk-Kun e Ice Climber) Super Mario Bros. Il Film: l'amabile Disk-Kun A Brooklyn è presente lo Store Disk-Kun, che nell'insegna mostra l'omonimo personaggio. Poco noto in Occidente, proprio perché la periferica non arrivò da noi, è il simbolo del Famicom Disk System, un add-on per Famicom (come saprete, la versione giapponese di NES) che ospitò l'uscita - tra gli altri - di The Legend of Zelda. In un'altra insegna, probabilmente di un negozio di gelati, è possibile scorgere l'orso presente in Ice Climber, altro gioco NES creato da R&D1.

Mario senza guanti Super Mario Bros. Il Film: raramente abbiamo visto Mario senza guanti Poco prima che si rintani nella sua stanza, è possibile vedere Mario a cena con la sua famiglia... e ovviamente mangia senza guanti. Una visione non inedita, anche in Super Mario Odyssey lo abbiamo visto senza, che nel film risulta abbastanza inquietante per il tasso di realismo delle dita stesse: non siamo abituati a vederle, Mario ha sempre i guanti, un po' come Topolino.

Chasse au Canard (Duck Hunt) Super Mario Bros. Il Film: c'è un riferimento a Duck Hunt nel film Non poteva mancare una citazione a un'opera storica dell'era NES, con cui Super Mario Bros. - in una particolare edizione - ha perfino condiviso la cartuccia. Non è facilissima da trovare, tuttavia: a Brooklin c'è un ristorante francese chiamato Chasse au Canard, letteralmente "caccia all'anatra", che presenta un'immagine tratta dal celebre Duck Hunt.

Ludwig von Koopa Super Mario Bros. Il Film: Ludwig von Koopa è l'unico citato tra i Koopalings Sorprendentemente, i Koopalings non sono tra gli antagonisti del film. Uno tuttavia è riuscito a farsi largo, pur in maniera nascosta, nella pellicola: quando Bowser - dotato di insospettabile talento - si mette a suonare il proprio pianoforte, su quest'ultimo è inciso il nome di Ludwig von Koopa, il più vecchio e pazzo dei Bowserotti (questa è la traduzione italiana). I principali sgherri di Bowser hanno tutti nomi di celebri musicisti, e ovviamente Ludwig fa riferimento (anche nella capigliatura) a Beethoven.

I poteri di Mario Super Mario Bros. Il Film: Mario Gatto è il meno famoso tra i power-up citati Il film è molto preciso nello stabilire che i power-up sono fondamentali per cavarsela nel Regno dei Funghi. Senza di essi, Mario è "soltanto" un umano normale, con particolari doti acrobatiche - cosa non troppo in linea con gli episodi tridimensionali, a dire la verità. In ogni caso, i Poteri mostrati non sono così scontati. Alcuni ovviamente sì: il canonico Super Fungo, il Fiore di Fuoco, la Superstella (che riveste un ruolo da protagonista, ed è un oggetto apparentemente più raro che nei giochi). A queste si aggiungono la Tuta Tanuki, identica alle ultime versioni ammirate in Super Mario 3D World, e Mario Gatto, introdotto proprio del gioco appena citato, probabilmente il meno conosciuto tra i power-up che hanno un minutaggio corposo nella pellicola.

Le musiche (Luigi’s Mansion, Donkey Kong Country) Super Mario Bros. Il Film: è citato anche il tema principale di Luigi's Mansion Questa sezione probabilmente meriterebbe un articolo a parte, vista la quantità di musiche citate e/o omaggiate. Qui ne scriviamo tre, coscienti di scalfire soltanto la superficie. Innanzitutto, nella prima parte del film, il celebre tema del sottosuolo di Super Mario Bros. (soltanto evocato, appena prima di finire del Regno dei Funghi). Poi un piccolo omaggio alla composizione principale di Luigi's Mansion, quando l'idraulico verde si separa dal fratello e finisce nelle terre di Bowser. Infine un accenno al tema di Donkey Kong Country, quando Mario e soci arrivano, dopo un lungo cammino, nella terra dei Kong.

Jingle di GameCube Super Mario Bros. Il Film: si sente il jingle di GameCube Quando Luigi riceve la prima chiamata di lavoro, sul suo telefono (chiaramente) verde, la suoneria è composta dal jingle di accensione di Nintendo GameCube. Non solo: l'immagine di chi telefona è un Mii. Gli omaggi di questo film non sono limitati a una singola epoca, chiaramente.

Power Slide, Guscio Blu e Pista Arcobaleno Super Mario Bros. Il Film: c'è un'intera scena ispirata a Mario Kart e alla Pista Arcobaleno Nell'ampia sezione dedicata a Mario Kart, e in questo film i kart sono stranamente associati - per esigenze di trama, immaginiamo - ai Kong, i riferimenti a Mario Kart 8 sono continui. Moto, banane, gusci verdi, addirittura la selezione del veicolo con aliante e gomme. Una parte rilevante la riveste un Koopa Blu, che come un kamikaze distrugge la pista (ed evoca i demoni di questo strumento), nonché gli effetti luce, durante la derapate, che da anni connotano la Power Slide di Mario Kart. La pista dove si svolge l'azione è la più rappresentativa dell'intera serie: non ne omaggia una in particolare, ma è palese un riferimento alle varie Piste Arcobaleno.

Hanafuda Super Mario Bros. Il Film: vengono citate le carte Hanafuda Questa è una piccola citazione, ma importante, perché richiama il passato pre-videogiochi di Nintendo, quando Hiroshi Yamauchi non aveva ancora deciso di cambiare settore, e la compagnia era impegnata nella creazione di carte Hanafuda. Potete notare un poster a riguardo nella parte finale del film, quando Bowser è già rimpicciolito.

Super Smash Bros. Super Mario Bros. Il Film: questa scena sembra proprio uscita da Super Smash Bros. Durante il combattimento tra Super Mario e Donkey Kong, i riferimenti alla saga di Sakurai sono piuttosto evidenti, a partire dallo stage. Esattamente come nello strambo picchiaduro (o brawler, se preferite) Nintendo, la pedana di combattimento è "bidimensionale": i duellanti combattono sempre faccia a faccia. I rivali si picchiano, ma sotto di loro c'è il vuoto. L'arena inoltre è ricolma di power-up, decisivi nell'esito dell'incontro. Non solo: molte delle mosse utilizzate dal gorilla in questa scena non provengono dalla serie di platform a lui dedicata, ma proprio da Super Smash Bros.

Il matrimonio Super Mario Bros. Il Film: come in Super Mario Odyssey, Bowser è innamorato di Peach In precedenza c'erano stati alcuni accenni alla possibilità che Bowser potesse avere degli interessi sentimentali per Peach: ricordate quando Bowser Jr. chiede al papà, alla fine di Super Mario Sunshine, se la Principessa è sua mamma? Il gioco che li ha ufficializzati, tuttavia, è Super Mario Odyssey: nella conclusione dell'avventura principale, esattamente come nel film, Bowser tenta di celebrare la cerimonia, ed è vestito da sposo. Da tiranno a stalker, in pratica. Alle nozze - nel lungometraggio - sono invitati anche Re Boo e Re Bob-omba.

Mordorena, Pinocchio e Razzo Barile Super Mario Bros. Il Film: Donkey Kong usa una specie di Razzo Barile Quando Mario e Donkey Kong finiscono in mare assieme, sono attaccati da quella che sembra una Mordorena, una specie di anguilla gigantesca che infesta le acque del Regno dei Funghi, per la prima volta apparsa in Super Mario 64. Quando ci finiscono all'interno, ci è sembrata abbastanza chiara la volontà di citare Pinocchio. Da lì, escono attraverso il Razzo Barile di Donkey Kong Country Tropical Freeze.