Capcom Town: aperta la pagina teaser del museo dei 40 anni dell'editore giapponese

Capcom ha aperto la pagina teaser di Capcom Town, quello che dovrebbe essere un museo interattivo / parco giochi creato per celebrare i primi 40 anni della compagnia. Per adesso la pagina è priva di dettagli sui suoi futuri contenuti. Aprendola possiamo vedere il logo e la data in cui Capcom Town sarà aperta: 12 giugno 2023. Per il resto si vedono degli operai al lavoro e il profilo di un drago volare sullo sfondo.

L'esistenza di Capcom Town è stata annunciata a marzo, durante un Capcom Spotlight. Anche in quell'occasione l'editore giapponese non ha fornito dettagli. Ha solo spiegato che si tratta di un'iniziativa celebrativa per il suo quarantesimo anniversario.

Pagina teaser di Capcom Town

Cosa attendersi da Capcom Town? Probabilmente tante informazioni sul passato e il presente di Capcom, presentate in modo appetibile e divertente. Quindi una carrellata dei tanti giochi prodotti da Capcom, a partire dai suoi primi, storici coin-op, per arrivare alle sue serie di maggior successo come Resident Evil e Monster Hunter. Per il resto staremo a vedere in che forma il tutto sarà presentato e se ci saranno materiali interessanti da vedere o, magari, da giocare.