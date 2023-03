Capcom: tutti gli annunci del Capcom Spotlight

Ieri sera Capcom ha trasmesso il suo Spotlight, con tutte le novità riguardanti i suoi titoli in uscita nelle prossime settimane. Si è trattato di un momento per fare il punto su cosa sta per arrivare dall'editore giapponese.

La serata ha avuto diversi focus interessanti, per quanto non siano stati mostrati nuovi giochi. Cominciamo da Street Fighter 6, di cui è stato mostrato un nuovo trailer per presentare una delle commentatrici giapponesi. Del gioco è stato anche svelata la partecipazione al Capcom World Tour 2023, che avrà un montepremi di 2.000.000 di dollari.

Un lungo segmento dell'evento è stato dedicato a Exoprimal, di cui è stata svelata la data d'uscita ufficiale, in realtà già trapelata in precedenza, è stato mostrato del nuovo gameplay e, infine, è stato annunciato che arriverà sul Game Pass dal lancio.

Novità anche per Ghost Trick: Detective Fantasma, di cui è stata annunciata la data d'uscita ed è stato mostrato un trailer di gameplay. Trattandosi in origine di un ottimo gioco, contiamo che lo sarà anche in questa versione potenziata graficamente, oltre che riveduta e corretta.

Conclusa la pratica Ghost Trick, Capcom si è concentrata su Monster Hunter Rise: Sunbreak, annunciando la data d'uscita per PlayStation e Xbox. Insomma, presto sarà un gioco multipiattaforma a tutti gli effetti, dopo un periodo di esclusività per Nintendo Switch e il successivo approdo su Steam.

La parte finale dell'evento è stata dedicata a Resident Evil 4, di cui sono stati mostrati tre nuovi teaser trailer e di cui è stato annunciato il lancio della Chainsaw Demo.

Da notare che tutti i giochi presentati da Capcom arriveranno da qui all'estate. Chissà che l'editore di Makaimura non abbia qualche sorpresa in serbo anche per la fine dell'anno.