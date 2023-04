Il gioco è una simulazione ferroviaria che fa leva sullo spirito collezionistico e l'irresistibile fascino dei "trenini" da una parte, e sulla gestione economica e la sfida diretta con Tycoon avversari dall'altra, cercando un equilibrio tra i due aspetti ma tendendo alla lunga soprattutto verso gli aspetti finanziari più che su quelli costruttivi. Insomma, nonostante una curva di apprendimento non proprio proibitiva sappiate che per entrare in sintonia con Railroads è necessario dedicarsi comunque, in larga parte, alla gestione economica della ferrovia attraverso menù, più che alla costruzione delle ferrovie e delle stazioni sulla mappa.

Sid Meier's Railroads è particolarmente adatto a questo tipo di conversione, visto che tra i gestionali dell'autore di Civilization è forse tra i più intuitivi, con interfaccia e menù che risultano sì complesse ma non proprio opprimenti. Per gestire al meglio questo aspetto subentra poi la capacità di Feral Interactive, che abbiamo già apprezzato per altri port di titoli PC su piattaforme mobile e che non tradisce nemmeno in questo caso, con una conversione all'altezza delle aspettative.

Le piattaforme mobile potrebbero contare su un'immensa miniera di diamanti celata nella grande tradizione di strategici e gestionali per PC, ma stranamente il mercato videoludico su iOS e Android tende a sottostimare questo potenziale, con pochi e tardivi port di titoli celebri che arrivano infine su tali piattaforme. La recensione di Sid Meier's Railroads! è emblematica di questa situazione: il gioco è uscito originariamente nel 2006 su PC e arriva su iOS e Android solo dopo 17 anni, nonostante sia considerato un classico del genere Tycoon, nella particolare declinazione ferroviaria. In effetti si tratta di giochi complessi e profondi, che potrebbero associarsi male al tipo di fruizione caratteristico di smartphone e tablet, ma che possono ben soddisfare tutti coloro che vorrebbero dei videogiochi veri e propri per questi dispositivi che stanno diventando più che capaci di gestire titoli più sostanziosi.

Più che costruire ferrovie e acquistare nuove locomotive e tecnologie, che sono comunque elementi importanti nel gioco e soddisfano l'aspetto da "collezionista di trenini", bisogna insomma soprattuto far quadrare i bilanci , e questo può essere l'aspetto meno stimolante per molti, sebbene sia fondamentale nel gameplay. A questo si aggiungono anche vari elementi di contorno che arricchiscono la simulazione, come le aste per aggiudicarsi i brevetti tecnologici in grado di dare sostanziali vantaggi sulla concorrenza, se scelti con oculatezza e al giusto prezzo.

C'è dunque l'aspetto creativo costituito dal disegnare direttamente le linee ferroviarie, cercando di non scontrarci troppo con gli ostacoli naturali e di mettere in collegamento città e strutture che abbiano un peso strategico nella nostra rete, ma c'è anche un notevole studio su quali tappe collegare in modo da poter massimizzare i guadagni.

Esattamente come dicevamo nell'antica recensione dell'originale su PC, Sid Meier's Railroads ci pone di fronte a una serie di "scenari" da portare a termine, scegliendo il Tycoon da impersonare fra un'ampia gamma di personaggi storici reali e varie ambientazioni che spaziano in gran parte tra il Nord America e l'Europa, ognuno con caratteristiche ed elementi di sfida propri dati dalla configurazione del terreno e dalla disposizione di strutture e città. Il nostro scopo è costruire e gestire delle linee ferroviarie funzionali e in grado di farci guadagnare un bel mucchio di soldi, correndo contro altri imprenditori che, contemporaneamente, cercano di espandere la propria influenza all'interno della stessa mappa. Alla base di tutto c'è la gestione economica della rete ferroviaria, con l'attento bilanciamento delle spese e delle proiezioni di guadagno in base alle linee di comunicazione costruite.

La versione portatile

Sid Meier's Railroads ha un'interfaccia più comprensibile su tablet

Il port su piattaforme iOS e Android mantiene intatti tutti i contenuti originali, agendo soprattutto sull'interfaccia e il sistema di controllo per adattare al meglio il gioco alla fruizione via touch screen. Si tratta di soluzioni piuttosto intuitive e naturali, come si conviene al passaggio dal mouse allo schermo tattile, anche se la grande quantità di informazioni e testo contenuti nell'interfaccia restano complicate da leggere e gestire su schermi più piccoli. Su iPad non ci sono grossi problemi e la leggibilità è buona, ma sullo schermo di uno smartphone questo problema può farsi sentire in maniera pesante. C'è inoltre un'altra questione particolare: quando ci si trova a trascinare col dito una ferrovia per disegnare una nuova linea, può diventare complicato il fatto di scorrere l'inquadratura o ruotarla per raggiungere gli obiettivi prestabiliti, se non rientrano nella singola schermata.

Al di là di questi inconvenienti specifici, tuttavia, Sid Meier's Railroads! È precisamente il gioco per PC trasportato in un contesto portatile, con anche qualche miglioramento alla grafica dato dall'incremento della risoluzione per supportare al meglio i display moderni. L'impianto è chiaramente datato, visto che si parla di un gioco del 2006, ma perfettamente funzionale al tipo di gioco e la grafica appare decisamente in linea con lo spirito da "contemplazione del plastico coi trenini" che rappresenta una parte sempre importante del fascino di questo gioco. Stranamente, nella versione iOS e Android sembra sia stata rimossa del tutto la modalità multiplayer che è presente su PC, lasciandoci a competere esclusivamente con avversari gestiti dall'intelligenza artificiale.