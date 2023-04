Ark: Survival Evolved, l'aggiornamento next-gen non è più solo in un bundle da 50$, ma in uno da 60$

Studio Wildcard ha trovato uno strano modo per rispondere alle critiche piovutegli addosso per aver vincolato l'aggiornamento a Unreal Engine 5 di Ark: Survival Evolved, chiamato Ark: Survival Ascended, a un bundle da 50 dollari che comprende Ark 2. Ora, infatti, è possibile ottenerlo con un bundle da 60$.

Riepiloghiamo brevemente i fatti: Studio Wildcard anuncia l'arrivo di un maxi aggiornamento di Ark: Sruvival Evolved che cambierà il motore grafico, facendolo passare a Unreal Engine 5. Viene fatta la promessa che tutti i possessori del gioco riceveranno l'aggiornamento gratuitamente. Recentemente però è stato annunciato in una forma abbastanza paradossale, che l'aggiornamento sarà gratuito per chiunque acquisti un bundle che comprende anche Ark II, gioco la cui uscita è stata oltretutto rinviata alla fine del 2024 e di cui non si è visto praticamente niente.

Naturalmente i giocatori si sono inferociti, tanto da produrre la risposta di Studio Wildcard, che però non è proprio quella attesa. In un aggiornamento della comunità è stato infatti annunciato che Ark: Survival Evolved nuova versione sarà lanciato in un bundle autonomo da 60 dollari che conterrà diversi DLC al lancio e riceverà altri contenuti successivamente senza costi aggiuntivi. Il bundle precedente è stato eliminato.

Naturalmente anche le reazioni al nuovo annuncio non sono state propriamente positive, considerando che si tratta di spendere 10 dollari in più. Studio Wildcard ha provato a giustificarsi dicendo di aver aggiunto nuove creature, nuovi oggetti, nuove strutture e altri contenuti che inizialmente non erano stati pianificati. L'idea che ha fatto partire il progetto riguardava semplicemente l'utilizzo di un motore che lo rendesse più stabile su tutte le piattaforme, ma poi lo stesso si è espanso e non è stato più possibile regalarlo.

Certo, si poteva rettificare la promessa dell'aggiornamento gratuito, prima di chiedere altri soldi agli utenti. Inoltre, visto che si è deciso di far pagare ben 60 dollari per la nuova versione del gioco (il prezzo di un gioco nuovo), perché disattivare tutti i server pubblici della vecchia rendendola di fatto inutilizzabile a molti?

Detto questo, di seguito trovate i contenuti del nuovo bundle: