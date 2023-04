Resident Evil Village: Capcom ha rimosso Denuvo dalla versione PC

Capcom ha pubblicato una patch per la versione PC di Resident Evil Village, che a quanto pare si limita a fare una sola cosa: rimuovere Denuvo. L'editore giapponese non ha pubblicato alcuna nota di rilascio in merito, ma dopo l'installazione dell'aggiornamento il file eseguibile del gioco scende a 209 MB, dai 622 MB precedenti, senza che ci sia più traccia del famigerato sistema anti tamper.

Denuvo solitamente viene accusato di influire sulle prestazioni dei giochi, ma nel caso di Resident Evil Village la sua rimozione non sembra aver portato particolari giovamenti alla fluidità. Stando alle prime testimonianze, il titolo gira in maniera identica, o quasi, a prima. Alcuni parlando di un massimo di 2-4 fps in più, mentre altri addirittura di 1 fps in meno. Si tratta comunque di differenze minime, che non vanno a incidere più di tanto sulla resa complessiva, e quindi sull'esperienza di gioco.

In passato la versione PC di Resident Evil Village aveva avuto qualche problema di prestazioni. All'epoca si puntò subito il dito contro Denuvo, ma presto si scoprì che la causa principale della situazione era il sistema anti-cheat di Capcom, che l'editore giapponese sistemò abbastanza celermente.