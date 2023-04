Super Bomberman R 2: data d'uscita ufficiale annunciata

Super Bomberman R 2 ha una data d'uscita ufficiale: il 14 settembre 2023. Ci potremo giocare su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e Nintendo Switch. L'annuncio è stato dato direttamente da Konami, che parla del Bomberman più ricco di sempre in termini di contenuti.

C'è anche un nuovo trailer giapponese, tutto da vedere:

Ma cosa offrirà Super Bomberman R 2? "Non solo battaglie offline da giocare con la famiglia e gli amici, ma anche battaglie online per connettersi con giocatori da tutto il mondo e una modalità a giocatore singolo." Quindi, oltre "alle conosciute modalità "Standard", "Gran Premio" e "Battaglia 64", arriva la nuova modalità "Castello", dove i giocatori verranno divisi in Attaccanti e Difensori del castello e cercheranno di conquistare il tesoro.

È stata aggiunta anche la modalità "Editor di livelli", con la quale i giocatori potranno creare i propri livelli per il "Castello" e condividerli online con giocatori da tutto il globo."

Insomma, Super Bomberman R 2, alla stregua di Super Bomberman R, si annuncia come un titolo davvero ricco, per chi ama la sua formula. Non resta che attendere settembre per sapere se sarà valsa la pena di aspettare per tornare a mettere bombe con cui far scoppiare tutto e tutti.