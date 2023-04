Half-Life: Alyx, ora l'intera campagna è giocabile senza visori VR grazie a una mod

Il momento che molti stavano aspettando è finalmente arrivato. La NoVR Mod per Half-Life: Alyx del gruppo di modder GB_2 Development Team consente di giocare l'intera campagna del gioco senza dover utilizzare un visore VR. L'annuncio è stato dato direttamente dagli sviluppatori, che oltretutto hanno reso funzionante nella mod anche i Gravity Gloves e i Combine fabricator, legando la maggior parte delle funzioni al tasto E.

Potete scaricare la mod cliccando qui. Di seguito potete vedere anche un video di gameplay con l'ultima versione della mod installata. Fate attenzione perché contiene delle anticipazioni. Se non volete averne, non guardatelo.

Naturalmente c'è ancora del lavoro da fare. Ad esempio attualmente usando la mod possono essere sbloccati solo 33 obiettivi di Steam su 42. Inoltre non aspettatevi un'esperienza paragonabile a quella che avreste usando un visore per la realtà virtuale, perché Half-Life: Alyx è progettato intorno ad esso e giocarci in versione "flat", con dei controlli adattati a mouse e tastiera, non è decisamente la stessa cosa. Certo, in questo modo molti più giocatori potranno godersi la campagna, legata a quella degli Half-Life originali.

Se volete sapere di più sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Half-Life: Alyx.