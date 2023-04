Rise of the Ronin non è l'unico gioco di Team Ninja, un altro uscirà prima dell'esclusiva PS5

Team Ninja ha da poco pubblicato Wo Long Fallen Dynasty e attualmente è al lavoro sull'esclusiva console PS5 Rise of the Ronin, un RPG storico a mondo aperto. Ora, però, scopriamo che la società ha in sviluppo anche altri giochi, per ora non annunciati, e uno di essi pare sulla buona strada per essere pubblicato, prima ancora del titolo PS5.

In un'intervista con la testata giapponese Famitsu, Fumihiko Yasuda - capo di Team Ninja - ha affermato che il team è intenzionato a pubblicare un nuovo gioco ogni anno, incluso il 2023. Ha però spiegato che Rise of the Ronin è previsto per il 2024: questo significa che vi è ancora un gioco non annunciato che sarà pubblicato prima di Rise of the Ronin.

Yasuda ha detto: "Stiamo sviluppando Rise of the Ronin da circa sette anni oramai e siamo intenzionati a pubblicarlo nel 2024. Questo [altro] gioco sarà pubblicato nel 2023 e vorremmo pubblicare anche un nuovo videogioco nel 2025. Spero di potervi dire di più a riguardo in futuro, appena mi sarà possibile." Questo quanto riportato dalla traduzione dal giapponese all'inglese di Dualshockers.

Nel caso pensiate che il gioco del 2023 citato da Yasuda sia Wo Long Fallen Dynasty (uscito a inizio marzo 2023), sappiate che l'intervista è stata appena pubblicata e che il capo di Team Ninja afferma che il gioco è "in sviluppo". Non è quindi possibile che Yasuda stesse parlando di Wo Long.

Nell'intervista viene anche chiesto a Yasuda riguardo ai rumor che vogliono Team Ninja sul punto di riproporre la serie di Ninja Gaiden o di Dead or Alive. Yasuda ha detto vi è stata "una incomprensione" e che questa ha causato i rumor.

Ovviamente per il momento il capo di Team Ninja non può ancora parlare nel dettaglio dei progetti in sviluppo, quindi dovremo attendere.

In precedenza, Team Ninja aveva affermato che "il feedback è stato positivo" per l'esclusiva console PS5 Rise of the Ronin.