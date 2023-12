God of War Trilogy su PS5? Santa Monica Studio rifiuta le domande sul rumor

Come vi abbiamo riportato recentemente, circola in rete un rumor - da parte di un leaker noto - secondo il quale la trilogia originale di God of War è in arrivo su PS5 in versione remaster. Non abbiamo informazioni ufficiali riguardo alla questione e non sappiamo se sia vero o falso, ma è accaduto una cosa che spinge i fan a credere che potrebbe essere vero.

Lo YouTuber GameBreakerGod ha recentemente condotto un live stream dedicato al DLC di God of War Ragnarok, Valhalla, e ha avuto modo di parlare con due sviluppatori di Santa Monica Studio. Le domande si sono concentrate sul contenuto aggiuntivo e un follower ha chiesto allo YouTuber perché non abbia sfruttato l'occasione per chiedere agli sviluppatori riguardo alla trilogia di God of War in versione PS5.

La risposta è stata che Santa Monica Studio non ha approvato la domanda prima del live streaming. I fan pensano quindi che la compagnia abbia volutamente evitato la domanda per non dover ammettere l'esistenza degli stessi o, per meglio dire, non dover falsamente negare che sono in sviluppo o tagliare il discorso con un "no comment" che sarebbe sembrano solo più sospetto.

Ovviamente esiste sempre la possibilità che Santa Monica Studio abbia voluto concentrarsi solo sul vero argomento della diretta, Valhalla. Questo però non impedisce ai fan di speculare sulla questione.