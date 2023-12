EA Sports FC 24 e Super Mario Bros. Wonder sono nuovamente in testa alla classifica UK

È stata svelata l'ultima classifica settimanale del mercato retail del Regno Unito del 2023, che vede ancora una volta il podio invariato, con EA Sports FC 24 al primo posto e a seguire Super Mario Bros. Wonder e Hogwarts Legacy rispettivamente in seconda e terza posizione. Vediamo la top 30 al completo:

I soliti noti

La classifica non si discosta molto da quella delle scorse settimane e vede ancora una volta le prime posizioni occupate dai giochi di maggior successo 2023, che probabilmente sono stati anche i regali natalizi più gettonati.

L'unica fluttuazione degna di nota è rappresentata da Avatar: Frontiers of Pandora che dopo un non proprio entusiasmante debutto al quinto posto era uscito dalla top 10 la scorsa settimana, classificandosi dodicesimo, mentre ora ha conquistato l'ottavo posto, segno che, come suggerito da Christopher Dring di GamesIndustry.biz, l'action adventure di Ubisoft ha il potenziare per macinare buoni numeri sul lungo periodo nonostante una partenza poco frizzante.