Marvel celebra Stan Lee nel giorno del suo 101esimo compleanno

Come potete vedere qui sotto, l'immagine mostra Stan Lee circondato dai personaggi che ha aiutato a creare. Il messaggio invece recita : "In questo giorno nel 1992, una leggenda è nata. Celebriamo la vita di Stan 'The Man' Lee durante il suo compleanno".

Stan Lee, in breve

Lo scrittore ed editor, nato il 28 dicembre 1922, è stato il volto della Marvel fin dagli anni Sessanta, ed è accreditato per aver co-creato decine di personaggi e team di eroi che costituiscono la spina dorsale dell'impero editoriale e cinematografico Marvel. La figura più celebre dei fumetti americani ha iniziato la sua carriera negli anni '40 ed è ampiamente accreditata per aver rivoluzionato la narrazione dei supereroi, co-creando (in gran parte con il defunto Jack Kirby) il Marvel Comics Universe negli anni '60.

Lee ha contribuito alla creazione dell'Uomo Ragno, dei Vendicatori, degli X-Men e di centinaia di altri personaggi per la Marvel e altri editori nel corso della sua carriera. Essendo il volto della casa editrice per decenni, Lee ha coltivato l'immagine di padrino dei fumetti ed è diventato l'ambasciatore tra i fumetti e il mondo esterno. In un'epoca in cui la maggior parte dei critici non prendeva sul serio questa forma d'arte, Lee è stato uno dei primi creatori di fumetti a parlare nelle università. E stato anche uno dei più grandi sostenitori della svolta cinematografica della Marvel ed ha ottenuto diversi cameo nei film.

Ricordiamo anche che la storia di Marvel's Avengers è stata creata con l'aiuto di Stan Lee.