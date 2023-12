Paper Mario: Il Portale Millenario classificato dall'ESRB, uscita vicina?

Nintendo ha annunciato Paper Mario: Il Portale Millenario con la previsione di farlo uscire nel corso del 2024, ma finora non ha ancora annunciato una data d'uscita precisa per il remake in questione, di cui attendiamo dunque informazioni più precise.

Dopo essere stato classificato in Brasile e in Corea già nei mesi scorsi, ora Paper Mario: Il Portale Millenario risulta classificato anche dall'ente preposto alla catalogazione americana dei prodotti videoludici, ovvero l'Entertainment Software Rating Board, cosa che non fa che confermare come il lancio possa essere non lontano.

Un remake molto atteso

Paper Mario: Il Portale Millenario presenta particolari combattimenti a turni

Non vengono forniti ulteriori dettagli al di là del riassunto che è praticamente quello noto: con la Principessa Peach che anche in questo caso viene rapita e dà il via a un'incredibile avventura per Mario e i suoi compagni, in questo caso in forma di RPG a turni.

Per chi non lo conoscesse, Paper Mario: Il Portale Millenario è infatti un remake dell'omonimo gioco uscito originariamente su Nintendo GameCube e particolarmente amato da una buona fetta di pubblico, che finalmente potrà ritrovarlo in una forma aggiornata.

In maniera simile al capostipite Paper Mario, uscito su Nintendo 64, anche in questo caso si tratta di un'avventura con combattimenti a turni in stile RPG, nella quale ogni personaggio è dotato di abilità specifiche. Il mondo di gioco è rappresentato con uno strano stile che mischia il 3D delle strutture con personaggi sottili come fogli, giocando molto anche con i passaggi dal primo piano al piano di sfondo che creano dei puzzle molto interessanti.

Potete conoscerlo meglio nel nostro speciale su Paper Mario: Il Portale Millenario pubblicato lo scorso settembre.