Paper Mario: Il Portale Millenario torna su Nintendo Switch

Si tratta del rifacimento di un'opera acclamata del 2004, sviluppata da Intelligent Systems e pubblicata su GameCube, che all'epoca, anche a causa della ristretta basa installata della piattaforma (e dell'uscita tardiva), vendette meno di due milioni di copie. Ai tempi il gioco ottenne una media Metacritic di 87 (quindi inferiore al capostipite), ma negli anni il suo prestigio è aumentato a dismisura, essendo considerato dalla maggior parte degli appassionati il miglior esponente della saga. Dovrà "scontrarsi" col notevole Paper Mario: The Origami King, e col rifacimento di Super Mario RPG, ma ha tutte le "carte" in regola per rinforzare il proprio status di classico.

Tutto questo preambolo per sottolineare un dato importante: ogni singola piattaforma Nintendo, negli ultimi vent'anni, ha avuto una notevole fase calante negli ultimi dodici mesi di vita. Proprio perché il mercato è ormai unificato, e perché l'utenza pare davvero "trasportabile" verso la nuova piattaforma, Nintendo ha deciso di cambiare strategia: Switch avrà un inverno ricco di uscite, esattamente come aveva iniziato. Un titolo al mese da qui a marzo; non sappiamo quando arriverà nei negozi Paper Mario: Il Portale Millenario , per ora è stato annunciato un generico 2024, ma probabilmente sarà tra gli ultimi titoli Nintendo a uscire su Switch.

Per Nintendo, Switch è stata una console molto diversa dalle altre: ha avuto un grande successo, ha unito due mercati precedentemente scissi (portatile e casalingo), e il suo target principale è rappresentato proprio dal pubblico tradizionale. Giudizi di valore a parte, questo crea una notevole differenza rispetto ai precedenti grandi successi (ci riferiamo a Wii e DS): il pubblico dell'ibrida è composto da giocatori di vario tipo, di cui l'utenza occasionale costituisce soltanto una minima parte. Non sappiamo se Nintendo sarà in grado di migrare la propria clientela su "Switch 2", tuttavia è un traguardo alla portata: niente a che vedere col passaggio da DS a 3DS, o da Wii a Wii U, i cui i titoli maggiormente diffusi - Wii Sports, Nintendogs, ecc... - avevano ormai esaurito, per vari motivi, il proprio potere magnetico.

Nuova grafica

Paper Mario: Il Portale Millenario: qui tutto è fatto di carta

L'importanza delle opere originali non è chiaramente paritaria, nonostante la bellezza di Paper Mario: Il Portale Millenario, ma in casa Nintendo c'è un'operazione recente piuttosto simile: ci riferiamo a Metroid Prime Remastered, che ha subito un notevole rinnovamento grafico, pur rimanendo identico nelle meccaniche ludiche. Il balzo di Paper Mario: Il Portale Millenario non è altrettanto appariscente, ma il progetto segue quella linea: il titolo sembra rimasto identico (esclusa l'introduzione di un personaggio di Fannullopoli, non abbiamo notato altre differenze), compresi i potenziali aspetti anacronistici, come i combattimenti a turni su uno scenario "altro" rispetto a quello dell'azione principale. Wii U ci ha fatto capire che un bel gioco è un bel gioco per sempre e infatti alcuni dei più grandi successi Switch sono nati proprio sulla sfortunata console Nintendo: l'azienda giapponese è molto sicura delle proprie opere, e non ha paura di riproporle identiche nel level design.

Paper Mario: Il Portale Millenario: un'inconcepibile lava di carta

Come dicevamo, a livello visivo il balzo non è così impressionante come quello compiuto da Metroid Prime Remastered, nonostante la piattaforma di origine e quella di destinazione coincidano. Allo stesso tempo, Paper Mario: Il Portale Millenario ha un impatto meno esplosivo di quello di The Origami King, principalmente perché - da quanto si è visto finora - non utilizza i materiali "realistici" assieme alla carta: ci riferiamo all'acqua dei torrenti, ad esempio. Il lavoro tuttavia ci sembra più raffinato: questo rifiuto per gli elementi visivi immediatamente appaganti favorisce la coerenza generale. La stessa acqua qui pare cartacea, gli schizzi prodotti dalla barca delle piccole increspature.

Nell'originale Paper Mario: Il Portale Millenario non era chiara la distinzione tra elementi di carta e quelli di materiale diverso. I personaggi erano tutti dei piccoli fogli animati, ma le case potevano essere, pur in stile grottesco, di effettiva muratura; qui tutto è stato ricostruito per dare l'idea di essere composto di carta. Personaggi, ma anche case, erba, alberi e montagne. Se osservate bene, ogni elemento dello scenario è come se fosse un origami, con gli incastri di carta e cartone ben evidenti. Ogni elemento grafico è stato ricreato, non semplicemente portato in alta definizione; a questo pregevole lavoro va sommato il sistema d'illuminazione, che rende tutto più vivo e dinamico.