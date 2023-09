Inazuma Eleven: Victory Road uscirà anche su PS5, ha conferato Level-5

Inazuma Eleven: Victory Road uscirà anche su PS5, oltre che su PS4, Nintendo Switch, sistemi iOS e sisteim Android. La versione per la console ammiraglia di Sony arriverà nel 2023, insieme a tutte le altre.

L'annuncio è stato dato dall'editore Level-5, in concomitanza con la pubblicazione del nuovo trailer di gioco. Non si conoscono, per ora, i dettagli specifici della versione PS5.