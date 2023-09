Tokyo Game Show 2023, la guida definitiva

Il Tokyo Game Show 2023 si svolgerà da giovedì 21 settembre a domenica 24 settembre 2023 al Makuhari Messe, centro che ormai ospita la manifestazione da più di vent'anni. La sua sola esistenza dimostra in qualche modo che l'industria dei videogiochi giapponese è più restia ad abbandonare certe tradizioni rispetto a quella occidentale, nonostante le fiere di settore negli ultimi anni abbiano perso sempre più la loro importanza e siano diventate marginali per la comunicazione del medium. Tornata in presenza dall'edizione 2022, dopo lo stop causato dalla pandemia globale di Covid-19, il Tokyo Game Show non è più il centro propulsore dell'offerta orientale: quel momento in cui il resto del mondo rimaneva immobile a guardare verso Tokyo, dove ci si aspettava che gli editori locali avrebbero presentato le loro novità più grosse. Ora è più una vetrina per prodotti già conosciuti, con gli eventi di presentazione che sono diventati più rarefatti e complessivamente meno interessanti. Paradossalmente a crederci ancora è più Microsoft, che è una compagnia americana, delle indigene Nintendo o Sony, assenti da anni e non più interessate a supportare l'evento. La casa di Redmond terrà infatti una sua conferenza, lì dove le altre due hanno organizzato degli showcase autonomi proprio la settimana precedente. Probabilmente Microsoft lo considera comunque un buon modo per mostrarsi al pubblico giapponese, considerando la fatica che da sempre fanno le console Xbox a vendere sul territorio. Insomma, il rischio è quello di trovarsi di fronte a un'altra fiera sottotono e un po' anacronistica. Del resto l'E3 non esiste più e anche la Gamescom fatica ad avere risalto (ma quest'ultima, essendo una fiera consumer, assolve comunque un ruolo differente che in qualche modo la giustifica). Noi comunque ci saremo, con Vincenzo Lettera che è già da qualche giorno a Tokyo per prendere le misure col Paese del Sol Levante. Detto questo, la guida definitiva al Tokyo Game Show 2023 cercherà di chiarire se valga la pena o meno di aspettare la manifestazione, svelandovela in ogni dettaglio.

Storia del Tokyo Game Show L'industria giapponese in passato era un faro Il Tokyo Game Show nasce nell'ormai remoto 1996, quando sul mercato c'erano PlayStation e Nintendo 64, Microsoft non aveva ancora una sua console e SEGA era ancora tra produttori hardware con il Saturn. La prima sede del TGS fu il Tokyo Big Sight, che fu lasciato nel 2002 per il Makuhari Messe di Chiba, sede della fiera ancora oggi. All'epoca il mercato giapponese primeggiava, brulicante com'era di novità d'interesse locale e globale. In effetti ce n'erano così tante che non esisteva una sola fiera, ma due: una veniva organizzata in primavera, l'altra in autunno. Il doppio evento durò anch'esso fino al 2002, quando fu eliminata la fiera primaverile. Quelli erano anni di grande fermento, in cui i tanti editori locali lanciavano decine di titoli l'anno. Il mercato tradizionale era ancora quello principale, anche perché gli altri mercati, come quello mobile, ancora non esistevano. Pensando a quei tempi, la memoria corre alle decine di pagine delle riviste di settore (l'editoria di internet era ancora nei suoi primi anni) con i resoconti di quanto presente in fiera. Spesso alcuni giochi non avevano ancora il loro titolo ufficiale occidentale e altri non sarebbero semplicemente mai arrivati dalle nostre parti, ma era comunque un evento importantissimo, di cui era impossibile non interessarsi, perché era dal Giappone che arrivava il meglio a cui i videogiocatori, in particolare quelli console, potessero aspirare. Il Makuhari Messe visto da Google Maps Guardavamo tutti verso Tokyo e percepivamo quell'industria come inaffondabile: una forza propulsiva creativa che irradiava l'intero settore. La storia ci dice che poi le cose sono cambiate. Il Tokyo Game Show è rimasto, ma il mercato si è frammentato, le produzioni tradizionali si sono ridotte di numero e i nuovi prodotti, appartenenti a modelli economici resi possibili dal diffondersi di internet, come quello free-to-play o quello live service, hanno mostrato di non avere alcun bisogno di simili eventi per comunicare la loro esistenza. Il Giappone stesso ha subito dei grossi colpi dai cambiamenti intervenuti nel corso degli anni, con il mercato mobile che ha preso il sopravvento e il mercato console che è stato retto praticamente solo da Nintendo Switch, lì dove gli altri hardware hanno faticato molto di più. Comunque sia, molti credevano che la pandemia avrebbe dato il colpo di grazia al Tokyo Game Show. Invece eccolo qua: ferito, claudicante, in crisi d'identità ma ancora tra noi, a cercare di ritagliarsi un suo ruolo in un mondo completamente differente da quello in cui è nato.

Tokyo Game Show 2023 – Il calendario completo degli eventi Il calendario completo degli eventi Scopriamo il calendario completo degli eventi che si terranno durante il Tokyo Game Show 2023, divisi giorno per giorno. 21 settembre 10:00-10:50: Evento di apertura del Tokyo Game Show

11:00-11:50: conferenza sul tema della fiera: "Games in motion, the world in revolution".

12:00-12:50: Gamera Games

13:00-13:50: Amazing Seasun Games

16:00-17:50: I Japan Game Awards 2023

18:00-18:50: Xbox Digital Broadcast, incentrato sulle novità per i giocatori orientali

19:00-19:50: 505 Games

20:00-20:50: SEGA / Atlus, broadcast speciale organizzato in occasione della fiera

21:00-21:50: Level- 5, aggiornamento sui titoli dell'editore

22:00-22:50: Koei Tecmo con Fate/Samurai Remnant e Night of the Waxing Moon

23:00-23:50: Capcom Online Special Program, evento pre-registrato con le novità di Capcom 22 settembre 16:00-17:50: TGS Official Program - Sense of Wonder Night 2023

18:00-18:50: Koei Tecmo con Atelier Resleriana

19:00-20:50: HoYoverse

21:00-22:50: Square Enix con un episodio speciale di Critikano Hit di Eiko Kano, uno show che viene pubblicato sui canali social giapponesi della compagnia

23:00-23:50: ProjectMoon 23 settembre 10:00-12:00: TGS Official Program

13:00-13:50:D3Publisher presenta le sue novità

17:00-17:50: GungHo Online Entertainment, Puzzle & Dragons Champions Cup

19:00-19:50: Reverse: 1999

20:00-20:50: Oasys / double jump.Tokyo presentano Battle of Three Kingdoms, un gioco basato sulla tecnologia blockchain 24 settembre 10:00-12:00: TGS Official Program

13:00-14:50: Japan Game Awards 2023

15:00-15:50: Japan Esports Union

18:00-19:00: Evento di chiusura