Paper Mario: Il Portale Millenario classificato in Brasile e Corea, presto la data di uscita?

Come segnalato da VGC, il remake per Nintendo Switch di Paper Mario: Il Portale Millenario è stato classificato sia in Brasile che nella Corea del Sud, il che suggerisce che forse la data di uscita non è lontana, con informazioni in merito che potrebbero arrivare presto.

Annunciato durante il Nintendo Direct dello scorso settembre, si tratta del rifacimento dell'apprezzato GDR uscito nell'ormai lontano 2004 su GameCube e per il momento Nintendo ha solo confermato l'uscita in un periodo non meglio precisato del 2024.

Tuttavia considerando che il gioco sta già ricevendo le valutazioni di varie rating board è probabile che la data di uscita sia fissata nei primi mesi del prossimo anno. Ciò è plausibile anche se consideriamo le voci sempre più insistenti sul possibile lancio del successore di Nintendo Switch nel corso della seconda metà del 2024, con la prima che invece potrebbe essere dedicata alle ultime importanti produzioni per la console.