Last Train Home, quando Commandos incontra Train Simulator

Abbiamo provato la demo di Last Train Home , un'esperienza che in qualche modo rappresenta il punto d'incontro tra Commandos e Train Simulator.

Last Train Home narra il viaggio di una Legione cecoslovacca verso Vladivostok , un evento per nulla lineare, persino complesso da seguire senza un'infarinatura generale del quadro storico (potete farvi un'idea sommaria partendo da Wikipedia ), che il gioco cerca, se non proprio di riassumere, di sfruttare per inscenare i piccoli e grandi drammi di uomini e donne posti di fronte ad un conflitto terribile, subdolo, senza quartiere.

Un po' come abbiamo studiato il Medioevo grazie a Age of Empires II, un po' come ci è capitato di vivere gli orrori più profondi della guerra con This War of Mine, la creatura di Ashborne Games vuole dare spazio ad una vicenda realmente accaduta subito dopo la fine della Prima guerra mondiale . Mentre nel resto del mondo si ordinava il cessate il fuoco, la Russia era sconvolta dalla Rivoluzione d'ottobre, preda di un tumulto violento che avrebbe coinvolto civili e forze militari straniere di ritorno verso casa.

Allontanarsi dalla linea gialla

La mappa su cui si sposta il treno di Last Train Home è piacevole allo sguardo e al tempo stesso funzionale

Il gameplay di Last Train Home si può dividere in due sezioni interdipendenti. Porre come termine di paragone Train Simulator rende vagamente l'idea di una di queste due anime che compongono l'ossatura della produzione di THQ Nordic, ma in realtà ne descrive molto malamente le ambizioni ludiche. È vero che la Legione cecoslovacca si sposta in treno, ma il diretto controllo del videogiocatore sul mezzo è di fatto limitato alla velocità di punta e all'eventuale arresto dei motori. In queste fasi, il gioco è accostabile ad un survival in cui bisogna gestire il morale della truppa e i suoi bisogni, oltre che monitorare costantemente lo stato di ogni locomotiva.

Tutto ruota attorno alla mappa che, in modo stilizzato, ma efficace, mostra il lento avvicinarsi della destinazione di turno, lungo un binario che, almeno nella demo, non conosceva biforcazioni. La schermata è affollata di indicatori, menù, icone, con una distribuzione non proprio intuitiva e che si aprono a loro volta a schermate non sempre chiare o di facile consultazione.

Le icone dell'interfaccia di Last Train Home non sono invasive, ma impiegherete diverso tempo prima di capirne il significato

Bisogna farci un po' l'abitudine, leggendo ogni spiegazione e consultando il tutorial testuale richiamabile in qualsiasi momento. L'apprendimento costa un po' di tempo, è innegabile, ma è un passaggio obbligato per imparare a gestire le tante meccaniche messe sul piatto da Last Train Home, già solo in questa sezione.

Tanto per cominciare, potrete stabilire quali lavori far svolgere ad ogni soldato una volta a bordo del treno. Macchinista, mitragliere, dottore, potenzialmente chiunque può ricoprire ogni mansione, ma va da sé che analizzando qualità e bonus di ogni unità, sarà vostro compito aumentare l'efficienza del personale sfruttandone le capacità laddove servono. In caso di guasti, si dovrà fermare il treno, perdere tempo e risorse per ripararlo, decidendo anche in quel caso chi dovrà occuparsene, con tanto di cambi turno per non perdere neanche un prezioso secondo sulla tabella di marcia.

In Last Train Home dovrete attraversare tutta la Siberia per arrivare, si spera sani e salvi, a Vladivostok

Nella parte superiore dello schermo, inoltre, saranno sempre ben visibili le risorse in proprio possesso. Denaro, certo, ma soprattutto carburante, legno, tessuti, cibo, erbe utili nelle cure. Questo vero e proprio tesoro ha una doppia funzione. Da una parte verrà consumato giornalmente dal personale di bordo per scaldarsi, nutrirsi, riprendersi dagli affanni e mantenere al massimo l'efficienza del treno.

Naturalmente, si può optare per il razionamento, nell'eventualità in cui certe risorse inizino a scarseggiare, ma ciò avrà inevitabili ripercussioni sul morale, sulla salute dei soldati, sulla velocità di crociera. D'altra parte, carburante, cibo, legno, persino munizioni e fucili torneranno utili per effettuare degli scambi con la popolazione locale incontrata lungo il percorso, così da barattare certi beni con altri più utili in quel momento.

Anche nelle fasi in treno di Last Train Home aspettatevi imprevisti ad ogni angolo

Nel suo viaggio, del resto, il treno si imbatterà in un nutrito numero di luoghi d'interesse. Formando delle squadre da almeno tre unità nell'apposito menù, altra schermata non proprio chiara ed intuitiva per usare un eufemismo, sempre a partire dalla mappa di cui sopra potrete gestire le spedizioni verso questi punti. Boschi in cui, con un po' di fortuna, trovare del legname o della selvaggina. Laghi in cui recuperare qualche erba. Centri abitati per scambiare risorse, certo, ma anche ottenere qualche materia prima extra sfruttando il carisma di qualche membro della truppa. Anche in queste fasi, in cui l'interazione sarà esclusivamente testuale, le brigate inviate sul campo dovranno essere organizzate considerando i punti di forza e anche le debolezze di ogni membro, al fine di massimizzare i risultati.

Già solo da questo punto di vista Last Train Home mostra tutta la sua tremenda profondità. Le variabili sono tantissime, i parametri da considerare innumerevoli, i bonus e malus di ogni spedizione sono in parte imprevedibili.

La gestione dei molti avvenimento avviene sempre attraverso menù testuali

La soddisfazione che si trae da un'escursione andata a buon fine non si palesa solo in un magazzino finalmente, nuovamente e maggiormente zeppo di risorse. In ogni occasione i membri dell'equipaggio interagiranno tra loro offrendo nuovi dettagli sulle loro vite prima della guerra, esponendo le loro paure, ma anche commentando la situazione storica che stanno vivendo. Se tutto ciò sul piano ludico si traduce in cambiamenti dell'umore o dello stato di salute dei soldati, narrativamente viene lentamente a comporsi una trama fatta di piccole e grandi storie che possono anche interrompersi tragicamente qualora qualcuno dei protagonisti dovesse morire sul campo di battaglia.

Last Train Home, infatti, è soprattutto uno strategico in tempo reale dove, esattamente come accade in Fire Emblem, la morte è irreversibile.