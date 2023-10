One Piece Odyssey per PS5 e Xbox Series X in sconto al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia sono disponibili un paio di offerte per One Piece Odyssey per PlayStation 5 e Xbox Series X. Il prezzo migliore è per la versione Microsoft, che propone un -57% di sconto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per One Piece Odyssey è 69.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la versione Xbox Series X, mentre è quasi il minimo storico per la versione PS5, con una differenza 10 centesimi. In entrambi i casi il gioco è venduto e spedito da Amazon Italia.

One Piece Odyssey è un gioco di ruolo a turni nel quale prendiamo il controllo della Ciurma di Cappello di Paglia: potremo controllare Rufy, Zoro, Nami, Usop, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook. I pirati finiscono su una nuova isola e si perdono di vista. Devono esplorare una serie di dungeon mentre si radunano e affrontano una serie di nemici: troveremo sia volti noti che nuovi personaggi. Il gioco è stato realizzato con il supporto di Eiichiro Oda, autore del manga.