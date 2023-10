GTA 6 appare su Metacritic e un doppiatore di GTA 5 condivide un 'teaser': è per il nuovo capitolo?

Ovviamente una pagina di Metacritic di questo tipo non ha alcun legame ufficiale con GTA 6 e con Rockstar Games , ma è bastata per attirare l'attenzione degli appassionati e spingerli ancora una volta a credere che un annuncio sia vicino.

Prima di tutto, la pagina Metacritic è apparsa il 25 ottobre ed è accompagnata da un logo generico, che potete vedere qui sopra. Non è nemmeno presente un simbolo per il numero "VI". Non esistendo un'immagine ufficiale del gioco o del suo logo, non è strano. Possiamo poi leggere la seguente descrizione, in traduzione : "Con lo sviluppo del prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto ben avviato, il team di Rockstar Games è determinato a stabilire ancora una volta dei punti di riferimento creativi per la serie, per il nostro settore e per tutto l'intrattenimento, proprio come l'etichetta ha fatto con ogni sua pubblicazione principale".

GTA 6 continua a essere al centro dell'attenzione, sebbene Rockstar Games mantenga un religioso silenzio sul gioco. Ora, su Metacritic è apparsa la pagina di GTA 6 con un generico logo e una breve descrizione. Inoltre, al tempo stesso, il doppiatore di Michael - Ned Luke - di Grand Theft Auto 5 ha condiviso quello che è stato letto dai fan come un teaser per qualcosa di legato a Rockstar Games. Vediamo però i dettagli.

Il teaser del doppiatore di GTA 5

Non aiuta inoltre il fatto che lo stesso giorno Ned Luke - come detto il doppiatore di Michael in GTA 5 - abbia condiviso un video su Instagram (potete vederlo sopra) nel quale afferma: "Sto andando in macchina verso l'aeroporto. Vado a fare un viaggetto a Los Angeles. Ho delle cose da fare. Non chiedetemi di cosa si tratta". Nella didascalia del video, Luke ha taggato Shawn Fontero, l'attore che ha interpretato Franklin in Grand Theft Auto 5. "Si parte", scrive Luke.

Anche in questo caso non vi è nessun collegamento ufficiale con GTA 6, ma visto che il tutto è legato a due figure di spicco per GTA 5, i fan hanno subito trovato un legame con il prossimo capitolo della saga. Sarà così? Impossibile dirlo: dobbiamo continua ad attendere novità da parte di Rockstar Games. Speriamo non manchi troppo.

Inoltre, un'indiscrezione vuole GTA 6 su PC potenzialmente in ritardo rispetto a PS5 e Xbox Series X/S.