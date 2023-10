GTA 6 su PC potenzialmente in ritardo rispetto a PS5 e Xbox Series X/S, per un'indiscrezione

Non si tratta in realtà di una notizia sconvolgente, considerando che Rockstar ha spessissimo pubblicato i suoi giochi prima su console che su PC, ma per GTA 6 le cose pare che siano andate diversamente dal solito.

Piani rovinati

GTA6 è da anni oggetto di voci di corridoio

Stando a Tez2, i piani per GTA 6 erano quelli di lanciare il gioco contemporaneamente su tutte le piattaforme, ma le cose sono cambiate in corso d'opera: "Internamente, la versione PC ha più bug di quella console. Rockstar non vuole finire in una situazione come quella di Star Wars Jedi: Survivor o The Last of Us Parte I su PC per il suo gioco più anticipato di sempre." L'insider ha citato due giochi pubblicati su PC in uno stato critico, vicino all'ingiocabilità.

La voce arriva dopo quelle sul possibile annuncio del gioco a ottobre. Stanto a Tez2, comunque, non si dovrà aspettare moltissimo per la versione PC: "Varie fonti mi hanno detto che si aspettano il lancio della versione PC di GTA VI avvenga dopo il tempo necessario per sistemarlo. Sperano si tratti di un ritardo di pochi mesi."

Tez2 non ha elaborato ulteriormente la questione, quindi non ci sono dettagli in merito. Del resto GTA 6 non è stato ancora presentato, quindi non ci sono porprio dettagli ufficiali disponibili. Come sempre è giusto quindi specificare che siamo ancora nel regno delle voci di corridoio. Quando GTA 6 sarà effettivamente annunciato, vi sapremo dire di più.