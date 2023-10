Capcom: Resident Evil a quota 150 milioni di copie, Monster Hunter a 95 milioni

Capcom ha presentato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 e di conseguenza ha aggiornato i dati di vendita delle sue serie di punta, dai quali apprendiamo che Resident Evil ha raggiunto l'impressionante traguardo delle 150 milioni di copie vendute, mentre Monster Hunter è salito a 95 milioni di copie.

Rispetto ai numeri snocciolati lo scorso giugno, sono state vendute altre 4 milioni di copie della serie survival horror, principalmente grazie al remake di Resident Evil 4, che dal lancio ad oggi ha totalizzato 5,45 milioni di unità vendute. Niente male anche i rifacimenti di Resident Evil 2 e 3 che nonostante siano usciti da diversi anni dall'inizio dell'anno fiscale hanno totalizzato rispettivamente 1,18 milioni e 0,97 milioni di copie vendute, supponiamo grazie anche gli sconti frequenti proposti negli store digitali.

La seconda serie di maggior successo di Capcom è Monster Hunter, che negli ultimi anni è in piena ascesa. La serie hunting game ha raggiunto i 95 milioni di copie vendute, un milione in più rispetto all'ultimo report della compagnia giapponese. In questo caso le vendite sono ancora una volta da Monster Hunter Rise e l'espansione Sunbreak, di cui sono state piazzate negli ultimi 6 mesi rispettivamente 0,94 e 1,09 milioni di copie.

Street Fighter 6 dal lancio ha totalizzato 2,56 milioni di copie, portando le vendite complessive del franchise a 52 milioni di unità. Bene anche MegaMan Battle Network Legacy Collection con le sue 1,42 milioni di copie vendute, mentre l'intera serie è salita a 41 milioni di copie.