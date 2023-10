Magic: The Gathering, ecco 2 carte in anteprima da Le Caverne Perdute di Ixalan

La nuova espansione di Magic: The Gathering, Le Caverne Perdute di Ixalan, riporterà i giocatori nel piano popolato da dinosauri e pirati: ecco 2 carte in anteprima.

Su poche cose i giocatori di Magic: the Gathering sono d'accordo e una di queste è quanto sono belli i dinosauri di Ixalan. Ora che la prossima espansione del gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast riporterà i fan nel piano dei pirati e dei rettili preistorici, abbiamo la possibilità di mostrarvi in anteprima due nuove carte per avere una piccola anticipazione del tema e delle meccaniche di questo prossimo set. Quando uscirà l'8 dicembre, Caverne Perdute di Ixalan sarà un grande ritorno a quelle atmosfere che hanno conquistato molti giocatori di Magic alla prima apparizione del piano nel 2017. Ci saranno pirati e dinosauri e un'ambientazione mesoamericana rivisitata e aggiornata per ridare quel senso di scoperta che la prima visita dei planeswalker a questo piano aveva donato. Senza ulteriori indugi, ecco le due creature non comuni che possiamo svelarvi in anteprima.

Il Compagno Risoluto Quale motivazione è più nobile per salvare una vita di un grosso debito in denaro? Lo sa bene il Compagno Risoluto, una delle nuove carte di Caverne Perdute di Ixalan che possiamo mostrarvi in anteprima La prima carta di Caverne Perdute di Ixalan che possiamo svelarvi è il Compagno Risoluto, un Pirata umano blu 2/1 di costo due (un incolore più un'isola) che, quando entra in campo, permette a chi lo gioco di guardare le prime quattro carte del suo grimorio. Poi è possibile rivelare una carta artefatto o Pirata e aggiungerla alla mano, il resto va in ordine casuale in fondo al mazzo. Questa carta non comune ci dà già un'idea di quanto sinergici saranno tra loro i Pirati, il tipo di creatura reso famoso da questa espansione. Nell'Ixalan originale avere un deck che facesse affidamento solo su questo tipo di creatura non era una mossa particolarmente saggia perché, almeno in standard, prima di poter avere sul campo i pirati giusti, il vostro avversario aveva già un'orda di dinosauri pronta a travolgerli. Possiamo solo sperare che qualche bella creatura leggendaria di questa espansione possa fare da comandante per gli aspiranti bucanieri del multiverso.