Lola Bunny: il cosplay di lisa.mancinerh dal primo Space Jam si fa desiderare

Il mondo del cosplay si rifa spesso ai personaggi più in voga del momento, ma ci sono anche una serie di personaggi sempreverdi che continuano a tornare al centro della scena. Un esempio è la Lola Bunny di Space Jam, precisamente nella sua versione degli anni novanta. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Lola Bunny di lisa.mancinerh.

lisa.mancinerh ci propone un cosplay "spericolato", con Lola Bunny che è finita addirittura sopra il canestro. Sappiamo bene che la ragazza è un'abile giocatrice di basket in Space Jam e sicuramente non avrebbe problemi nel fare una schiacciata a canestro, ma salirci sopra è qualcosa al quale non avevamo ancora pensato. Lo scatto fotografico è inoltre di altissima qualità, e la luce del sole al tramonto contrasta con l'azzurro dello sfondo e il bianco che domina il centro dell'immagine per un risultato finale veramente bellissimo.

Cosa ne pensate del cosplay di lolabunny realizzato da lisa.mancinerh?