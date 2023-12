I licenziamenti nel settore videogiochi, il brutto trend del 2023

Il 2023 è stato un anno di crisi acuta e roboante per l'industria dei videogiochi, crisi accentuata dai successi enormi avuti da una manciata di titoli, che hanno creato un contrasto davvero stridente con i numerosi licenziamenti avvenuti all'interno e a margine della stessa. Questo è stato l'anno in cui si è avverata la profezia di Shawn Layden, l'ex CEO di SIE, sull'insostenibilità del business dei giochi premium tripla A, lì dove i costi di sviluppo sono diventati sempre più alti e difficili da recuperare, anche per serie molto apprezzate. Semplicemente, un progetto sbagliato può creare buchi da centinaia di milioni di euro nelle casse degli editori, che non hanno molti modi per recuperare. Quelli più solidi riescono a reggere, ma altri finiscono per collassare inesorabilmente.

C'è da dire che il 2023 è stato l'anno in cui gli effetti del post pandemia si sono sentiti maggiormente, nonché quello che ha mostrato la scelleratezza di gestioni incentrate sulla crescita rapida e incontrollata. Le grandi compagnie, visto l'aumento del giro d'affari nel periodo dei contenimenti, hanno assunto centinaia di persone senza valutare l'inevitabile contrazione successiva del mercato dell'intrattenimento. Fondamentalmente si sono ritrovate con le casse piene, ma anche con tanto personale in più, e hanno iniziato a sfoltire i ranghi per ritornare a quote più normali e mantenere stabili i profitti. Contemporaneamente, colossi dai piedi d'argilla come Embracer Group, seguiti con interesse durante la loro opera di consolidamento, hanno mostrato tutta la debolezza del loro business, basato su acquisizioni poco ragionate e sul finanziamento di progetti dalle prospettive dubbie, tanto che è bastato un mancato accordo con il fondo arabo per i videogiochi del principe saudita Bin Salman per far saltare in aria tutto.

Il 2023 è anche l'anno in cui è diventato evidente il problema dei lunghissimi cicli di sviluppo dei videogiochi, che ormai abbracciano intere generazioni, aumentando enormemente i rischi che qualcosa vada storto se durante l'infinito travaglio ci si accorge che le cose non stanno andando come pianificato anni prima. Era inevitabile quindi che uno dei trend dell'anno fosse quello dei licenziamenti.