Fortnite Rocket Racing: dataminer svela con un leak una nuova modalità

Fortnite ha introdotto da alcune settimana la modalità Rocket Racing e, in breve tempo, stanno già arrivando i primi report e leak riguardo a quanto possiamo aspettarci dal futuro. Ad esempio, il dataminer di Fortnite @BeastFNCreative ha indicato tramite il proprio profilo su Twitter che sarebbe in arrivo una modalità Death Race per Rocket Racing.

Il dataminer afferma che Death Race renderà i percorsi più difficili da completare, inserendo oggetti come strisce chiodate, permettendo ai giocatori di colpirsi a vicenda e inserendo vari ostacoli nel percorso, così che i giocatori di Fortnite Rocket Racing siano più in difficoltà.

Ovviamente si tratta di un semplice leak, non di informazioni ufficiali, quindi dovremo attendere conferme da parte di Epic Games.