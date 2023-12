Star Wars: Adam Driver non tornerà a interpretare Kylo Ren, conferma l'attore

Come riferito da Driver, all'epoca della chiamata da parte di Disney l'unica cosa era accettare o rifiutare sulla base di qualche informazione, senza poter leggere la sceneggiatura perché questa non poteva essere messa a disposizione degli attori, ancora.

All'interno del podcast Smartless , l'attore ha spiegato qualcosa di come è stato arruolato nel cast della nuova trilogia di Star Wars, riferendo che è stata un'esperienza molto particolare anche perché non c'era stata la possibilità di leggere in anticipo una sceneggiatura.

Adam Driver ha confermato che non tornerà nei progetti futuri della saga di Star Wars con il suo ruolo di Kylo Ren , riferendo che il personaggio non sembra rientrare nei piani attuali e di non avere comunque intenzione di tornare sulle scene in tale ruolo.

Una sorta di salto nel buio

Adam Driver nel ruolo di Kylo Ren

All'epoca, J.J. Abrams informò l'attore di alcuni dettagli, fornendo le informazioni principali sulla storia per dare un'idea di cosa si trattasse, ma la decisione di Driver avvenne in maniera piuttosto istintiva, perché non c'era ancora molto su cui lavorare, all'inizio.

Nonostante l'ottima esperienza, Driver ha spiegato di non prevedere un ritorno sulle scene di Star Wars, sicuramente non come Kylo Ren: "Ci sono dei progetti in corso, ma non con me, non sarò più coinvolto", ha spiegato Driver durante il podcast, di fatto smentendo completamente un possibile coinvolgimento di sé stesso e di Kylo Ren nel futuro della saga di Star Wars.