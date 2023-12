One Piece, Netflix: i potenziali attori per Nico Robin e Ace sono al centro dei rumor dei fan

Gli indizi a vantaggio di questa ipotesi sono legati al fatto che Falko è seguito su Instagram sia da Matt Owens che da Steve Maeda, ovvero gli show runner di One Piece per Netflix. Inoltre, Falko avrebbe indicato in passato che amerebbe interpretare il ruolo di Ace. Infine, l'attore ha anche condiviso una storia di Instagram nella quale viene visto allenarsi con Aidan Scott, attore che interpreta Hermeppo (il Marin biondo figlio di Morgan Mano d'ascia). Ovvimente rimane un rumor e nulla più.

La serie live action su Netflix di One Piece è stata un successo e ora tutti aspettano di vedere la seconda stagione , che introdurrà nuovi personaggi. Tra i vari ci saranno anche Nico Robin e Ace . Parlando proprio di questi personaggi, i fan sembrano aver scovato alcuni indizi per capire chi potrebbero essere gli attori scelti.

Nico Robin potrebbe essere Erin Maloney

Erin Maloney

Per quanto riguarda Nico Robin, una delle candidate è Erin Maloney. In questo caso gli indizi si limitano al fatto che la donna è seguita su Instagram dallo showrunner di One Piece. L'attrice ha le caratteristiche fisiche per vestire i panni di Nico Robin, ma per il momento è tutto quello che si può dire.

Il rumor si ferma al fatto che potrebbe essere una delle attrici in lista per il ruolo di Nico Robin. Speriamo di avere presto novità sulla serie.

Nel frattempo, ecco la nostra recensione di One Piece di Netflix.